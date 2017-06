Ιούνιος 30th, 2017 by Σταματίνα

Αν το γούστο σας στα κινητά είναι ακριβό, τότε πιθανότατα να έχετε στην κατοχή σας μια από τις κορυφαίες συσκευές, που κυκλοφορούν στην αγορά, που δεν θα μπορούσε παρά να έχει την υπογραφή της Apple. Τα κομψά iPhone μοντέλα με το εντυπωσιακό λειτουργικό σύστημα είναι περιζήτητα και δύσκολα κανείς μπορεί να τα αποχωριστεί.



Ωστόσο, ορισμένα από τα χαρακτηριστικά αυτών συσκευών, είναι «θαμμένα» με αποτέλεσμα κάποιες από τις πληροφορίες να μην εμφανίζονται πουθενά ή κάποιες από τις ρυθμίσεις να μην είναι εφικτό να μεταβληθούν. Πάρτε για παράδειγμα το «εργαλείο» Field Mode που διαθέτει το iPhone σας, το οποίο αν δεν ήταν κρυμμένο, θα σας επέτρεπε να δείτε μερικές επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το πώς η συσκευή σας συνδέεται στο ίντερνετ, δίνει δηλαδή πληροφορίες για το τηλεφωνικό δίκτυο που βρίσκεστε και τις λειτουργίες του. Για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό που αποτελείται από σύμβολα και αριθμούς. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πληκτρολογίσετε *3001#12345#* κι έπειτα να πατήσετε το κουμπί της κλήσης. Η οθόνη του κινητού θα γίνει γκρι και οι έξτρα πληροφορίες που χρειάζεστε θα εμφανιστούν. Ενα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που σας αποκαλύπτεται μέσα από αυτό το εργαλείο είναι και η ισχύς του σήματος της συσκευής σας, αλλά και οι πληροφορίες για τους πύργους κινητής τηλεφωνίας που υπάρχουν στην περιοχή σας. Αν πατήσετε πάνω στο νούμερο του σήματος του παρόχου γυρίζετε σε γραφική απεικόνιση των σημάτων, με τα νούμερα να εμφανίζονται αρνητικά. Η μέγιστη δυνατή ισχύς που έχει επιτευχθεί είναι περίπου -40. Δεν υπάρχει καθόλου λήψη κοντά στο -120, αν και πηγαίνει μέχρι το -140. Υπάρχουν κι άλλοι μυστικοί κώδικες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για να πάρετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Πατώντας το *#33# σας δίνεται η δυνατότητα να δείτε τις φραγές κλήσεων και μηνυμάτων που έχετε. Για να εμποδίσετε οποιαδήποτε κλήση, χρησιμοποιείστε αυτούς τους κωδικούς όπου ως ΡΙΝ θα βάλετε αυτό της κάρτας SIM. Ενεργοποιήστε αυτό το εργαλείο ως εξής: *33*pin# κι απενεργοποιήστε το με τον κωδικό #33*pin# . Αν θέλετε να ελέγξετε την κατάσταση της λειτουργίας Call Waiting (αναμονή κλήσης), βάλτε τον κωδικό *#43#, ο οποίος ενεργοποιείται με το *43# κι απενεργοποιείται με το #43# .



Τέλος, βάζοντας τον κωδικό *#06# θα σας εμφανιστεί ο διεθνής αριθμός ταυτότητας κινητού (International Mobile Equipment Identity ΙΜΕΙ), το μοναδικό αναγνωριστικό της συσκευής σας, που βρίσκεται στο κουτί της συσκευής και είναι θα τον χρειαστείτε σε περίπτωση κλοπής. bovary loading…

