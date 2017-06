Ιούνιος 29th, 2017 by Σταματίνα

Ο φούρνος μικροκυμάτων μπορεί να είναι μια εξαιρετικά χρήσιμη συσκευή. Χρειάζεται, όμως, και προσοχή. Οπως ως προς το τι βάζει κανείς για να ζεστάνει, στο φούρνο μικροκυμάτων. Γιατί ναι πολλές φορές έχουμε ακούσει όλοι για δοχεία που μπορούν να λιώσουν, να προκαλέσουν πυρκαγιά ή να απελευθερώσουν επιβλαβείς τοξίνες. Δεν είναι όμως μόνο τα δοχεία που είναι επικίνδυνα. Εξίσου μεγάλα προβλήματα μπορούν να προκαλέσουν τα ίδια τα τρόφιμα που βάζουμε στο φούρνο μικροκυμάτων. Η θέρμανσή τους προκαλεί την έκκληση τοξινών, ενώ μπορούν να προκαλέσουν ακόμη και εκρήξεις. Ποια είναι αυτά; Δείτα τα παρακάτω: Αβγά με το τσόφλι Οι υψηλές θερμοκρασίες στο φούρνο μικροκυμάτων δημιουργούν ατμούς στο εσωτερικό του αβγού και καθώς αυτό βράζει και η πίεση αυξάνεται μπορεί να προκληθεί έκρηξη. Καυτερές πιπεριές Η καψαϊκίνη στις πιπεριές (είναι η ένωση που καθορίζει το πόσο καυτερές είναι οι πιπεριές) εξατμίζεται όταν εκτίθεται στις υψηλές θερμοκρασίες του φούρνου μικροκυμάτων. Οι πιπεριές δεν θα εκραγούν αλλά οι αναθυμιάσεις δεν θα λείψουν και καλό είναι να τις αποφύγουμε. Μητρικό γάλα Πολλές μαμάδες που παίρνουν το γάλο με αντλία από το στήθος τους το καταψύχουν και όταν χρειαστεί να ταΐσουν το μωρό τους απλά το ξεπαγώνουν. Ωστόσο, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν το ξεπαγώνετε στο φούρνο μικροκυμάτων, καθώς όπως προειδοποιεί η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, το μητρικό γάλα μπορεί να ζεσταθεί ανομοιογενώς, να ξεγελάσει στο τεστ του χεριού και να κάψει τον ευαίσθητο ουρανίσκου του μωρού. Κούπα με νερό Το ζέσταμα μιας κούπας με νερό για τσάι ή οποιοδήποτε άλλο σκοπό στο φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να είναι βολικό αλλά όχι και ασφαλές. Μια κούπα με νερό στο φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να υπερθερμανθεί αλλά όχι να βράσει και όταν στη συνέχεια προσθέσετε το τσάι, τον καφέ ή οτιδήποτε άλλο να πεταχτεί έξω προκαλώντας εγκαύματα στα χέρια σας, π.χ.. Αλλαντικά Το ζέσταμα του λουκάνικου μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων μοιάζει με κακή ιδέα. Σύμφωνα με έρευνα τα μικροκύματα μπορούν, στα επεξεργασμένα κρέατα, να οδηγήσουν στο σχηματισμό ενώσεων που συνδέονται με τη χοληστερίνη και τα οποία έχουν συνδεθεί με τη στεφανιαία νόσο. Ο φούρνος μικροκυμάτων εν προκειμένω είναι ένας τρόπος να κάνετε ένα «κακό» φαγητό ακόμη χειρότερο. Φυλλώδη λαχανικά Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά είναι επικίνδυνα για το φούρνο μικροκυμάτων. Σύμφωνα με αναφορά του NPR αν ζεσταίνετε λάχανα ή οποιοδήποτε άλλο φυλλώδες λαχανικό στο φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να προκληθεί σπινθήρας και να καταστραφεί και η συσκευή και η κουζίνα ολόκληρη. Αψητο ρύζι Το ρύζι μπορεί να περιέχει σπόρους δυνητικά επικίνδυνων βακτηρίων και η θερμότητα του φούρνου μικροκυμάτων δεν μπορεί να τα σκοτώσει με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονος κίνδυνος για τροφική δηλητηρίαση. Σταφύλια ή άλλα φρούτα Αν και δεν είναι σύνηθες να ζεσταίνει κανείς τα φρούτα, μπορεί να τύχει να μπουν στο φούρνο μικροκυμάτων ως μέρος κάποιου άλλου πιάτου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποφεύγονται, ιδιαίτερα τα σταφύλια, καθώς είναι πολύ πιθανό να καταλήξουν… φλεγόμενες μπάλες. iefimerida loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Ιούνιος 29th, 2017 at 19:49 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.