Ιούνιος 29th, 2017 by Σταματίνα

Τα δύο δισεκατομμύρια ενεργούς μηνιαίους χρήστες -πάνω από το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού των 7,5 δισεκατομμυρίων- έφθασε πλέον το Facebook, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο ιδρυτής και επικεφαλής του Μαρκ Ζάκερμπεργκ.



Ο αριθμός των χρηστών είναι πλέον μεγαλύτερος από τον πληθυσμό των έξι από τις επτά ηπείρους (πλην της Ασίας) και ασφαλώς οποιασδήποτε χώρας στη Γη. Ο αριθμός των μηνιαίων χρηστών περιλαμβάνει όσους χρησιμοποίησαν το Facebook από σταθερή ή κινητή συσκευή μέσα στις τελευταίες 30 μέρες και όχι όσους χρησιμοποιούν το Instagram ή το WhatsApp, αλλά όχι το ίδιο το Facebook. Το νέο ορόσημο επιτεύχθηκε μόλις 13 χρόνια μετά τη δημιουργία του Facebook, το οποίο διπλασίασε τους χρήστες του μέσα σε λιγότερο από πέντε χρόνια, καθώς τον Οκτώβριο του 2012 είχε ένα δισεκατομμύριο χρήστες που το χρησιμοποιούσαν έστω μια φορά μέσα στο μήνα. Στις 31 Μαρτίου 2017 είχε 1,94 δισεκατομμύρια χρήστες. Ο Ζάκερμπεργκ όμως έχει ακόμη μεγαλύτερες φιλοδοξίες, σύμφωνα με το BBC και τα πρακτορεία Ρόιτερς και Γαλλικό. Όπως δήλωσε, δεν έκανε «πολλή φανφάρα» για τα δύο δισεκατομμύρια χρήστες, επειδή «ακόμη δεν έχουμε διασυνδέσει τους πάντες, αυτό που μας νοιάζει, είναι να καταφέρουμε να συνδέσουμε τον καθένα». Συγκριτικά, το Twitter είχε τον Απρίλιο 328 εκατομμύρια ενεργούς μηνιαίους χρήστες και το Snapchat 166 εκατομμύρια στο τέλος του πρώτου τριμήνου φέτος.



Στοχεύοντας ακόμη ψηλότερα, το Facebook ανακοίνωσε την περασμένη Δευτέρα ότι -σε συνεργασία με άλλες εταιρείες -θα αρχίσει έως το τέλος του φετινού καλοκαιριού να κάνει παραγωγές δικών του τηλεοπτικών σειρών υψηλής ποιότητας, καθώς και τηλεπαιγνιδιών, που θα μεταδίδει από την πλατφόρμα του, εισβάλλοντας έτσι στα «χωράφια» των Netflix, Amazon και Hulu. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

