Ιούνιος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των δήμων μετά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ την Πέμπτη το μεσημέρι. Ετσι, μετά από αρκετές ημέρες ταλαιπωρίας για τους πολίτες με τα… βουνά σκουπιδιών ξέχειλα στους δρόμους και τους κινδύνους για την δημόσια υγεία, αναμένεται να αρχίσει από απόψε η αποκομιδή των απορριμμάτων.

Στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ, που διήρκεσε περισσότερες από δύο ώρες, ακούστηκαν πολλές και διαφορετικές απόψεις φια τα αποτελέσματα της 11ήμερης απεργίας των συμβασιούχων καθαριότητας και των μόνιμων συναδέλφων τους. Εντονος υπήρξε ο προβληματισμός ως προς την προοπτική συνέχισης των κινητοποιήσεων, εν μέσω καύσωνα που έχει μετατρέψει σε εστίες απειλής για την Δημόσια Υγεία τα «βουνά σκουπιδιών» στις γειτονιές της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων της Ελλάδας. Η μειοψηφία ήθελε την συνέχιση της απεργίας μέχρι και την Κυριακή, αλλά τελικά η πλειοψηφία κατέληξε ότι πρέπει άμεσα να γίνει συγκομιδή των σκουπιδιών για να μην ταλαιπωρούνται άλλοι οι πολίτες. Τελικώς, δεν ελήφθη απόφαση ανανέωσης των κινητοποιήσεων, με αποτέλεσμα να αρχίσει από απόψε κανονικά η αποκομιδή των απορριμμάτων από λεωφόρους, στενά, πλατείες και άλλους χώρους που έχουν μετατραπεί σε «μικρές χωματερές». Ετσι από το βράδυ θα βγουν τα απορριμματοφόρα στους δρόμους και μέσα σε 2-3 ημέρες θα έχουν καθαρίσει οι δρόμοι από τα… βουνά σκουπιδιών. Την επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσουν ξανά για τις κινητοποιήσεις τους, καθώς όπως επανέλαβαν δεν τους καλύπτει η νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης που στέλνει χιλιάδες εργαζόμενους στην ανεργία.

Το θέμα των κινητοποιήσεων θα επανεξεταστεί στο Γενικό Συμβούλιο, η ημερομηνία διεξαγωγής του οποίου δεν έχει καθοριστεί ακόμη. Κι’ αυτό διότι δεν επιτεύχθηκε πλειοψηφία, καθώς η πρόταση για αναστολή έλαβε 5 ψήφους (3 της πλειοψηφούσας παράταξης και 2 από τη ΔΑΚΕ), ενώ οι παρατάξεις ΔΑΣ (ΚΚΕ) και ΜΕΤΑ – ΟΤΑ (ΛΑΕ) τάχθηκαν υπέρ της συνέχισης των κινητοποιήσεων. Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της ΠΟΕ- ΟΤΑ Νίκος Τράκας ευχαρίστησε τους κατοίκους της πόλης για τη συμπαράστασή τους, όπως είπε. Συνέχισε λέγοντας ότι δεν συμφωνούν με τις προτάσεις της κυβέρνησης και θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους με άλλη μορφή. Όπως είπε ο κ.Τράκας, οι εργαζόμενοι στους δήμους συνυπολόγισαν στην απόφασή τους τον καύσωνα και τις δυσκολίες που δημιουργεί και πρόσθεσε ότι από σήμερα θα βγουν τα απορριμματοφόρα για αποκομιδή σκουπιδιών. iefimeridα

