Ιούνιος 29th, 2017 by Σταματίνα

Αλλοι το λατρεύουν για την ψίχα του κι άλλοι για την κόρα του. Το ψωμί αποτελεί βασικό κομμάτι της μεσογειακής διατροφής, κυκλοφορεί σε πολλές εκδοχές -χωριάτικο, λαγάνα, ολικής, πολύσπορο κα -και δεν λείπει ποτέ σχεδόν από το τραπέζι της οικογένειας, αφού ταιριάζει με όλα τα φαγητά και όλες τις γεύσεις.



Η θρεπτική του αξία είναι αδιαμφισβήτητη. Γεμίζει τον οργανισμό με απαραίτητα στοιχεία, όπως φυτικές ίνες, βιταμίνες του συμπλέγματος B, πρωτεΐνες και σίδηρο, που συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του. Παρά τις ευεργετικές του ιδιότητες, ανήκει στην κατηγορία εκείνων τον τροφών που έχουν ενοχοποιηθεί για την αύξηση του σωματικού βάρους και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό στην κατανάλωση του από τους ανθρώπους που επιχειρούν να διατηρήσουν μια καλλίγραμμη σιλουέτα. Αν βρίσκεστε και εσείς στην ίδια φάση, βρήκαμε το μυστικό που ανατρέπει όλα όσα μέχρι τώρα ξέρατε. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο European Journal Of Clinical Nutrition υπάρχει ένας έξυπνος τρόπος για να καταναλώσετε το ψωμί, χωρίς να επιβαρυνθείτε με περιττές θερμίδες και να αυξήσετε το σωματικό σας βάρος, αρκεί να το βάλετε στην κατάψυξη, να το βγάλετε κι έπειτα να το ψήσετε. Για να καταλήξουν στο συμπέρασμα αυτό, οι μελετητές εργάστηκαν επάνω σε δείγμα δέκα υγιών ενηλίκων, που δοκίμασαν λευκό ψωμί, το οποίο είχε υποστεί ψύξη και απόψυξη κι έπειτα ψήθηκε. Οι μελετητές εξέτασαν τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα πριν οι συμμετέχοντες καταναλώσουν το ψωμί, αλλά και 15, 30, 45, 60, 90 και 120 λεπτά μετά την κατανάλωση του.



Συμπέραναν λοιπόν ότι το φρυγάνισμα /ψήσιμο του ψωμιού μετά την ψύξη και απόψυξη του, ελαχιστοποιεί στο μέγιστο βαθμό το σάκχαρο του αίματος. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να παγώσετε, να ξεπαγώσετε κι έπειτα να ψήσετε τις φέτες ψωμιού προτού αυτό μπει στο πιάτο σας, καθώς έτσι μειώνεται ο αντίκτυπος του στα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα μειώνοντας και το γλυκαιμικό δείκτη, ο οποίος με τη σειρά του αποτρέπει το σώμα από την αποθήκευση θερμίδων σε μορφή λίπους. bovary loading…

