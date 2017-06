Ιούνιος 29th, 2017 by Σταματίνα

Ο Ιούλιος πλησιάζει, η θερμοκρασία ανεβαίνει αισθητά και η μεγαλύτερη απόλαυση -μετά το κλιματιστικό σου- είναι το καλοκαιρινό αεράκι που σε δροσίζει τα ήσυχα βράδια μετά από μία πολύ κουραστική ημέρα. Μαζί με το αεράκι, όμως, έρχονται απρόσκλητοι πολλοί ακόμα μικροί και μεγαλύτεροι επισκέπτες που ετοιμάζονται να εισβάλλουν στο σπίτι σου.



Θα τα καταφέρουν; Όχι, αν έχεις φροντίσει να διατηρείς τη σήτα σου σαν καινούργια. Αυτό το φανταστικό «gadget» είναι μία πραγματική ανακάλυψη για να πάψεις να ανησυχείς για κάθε λογής ζουζούνι που κυκλοφορεί στο μπαλκόνι ή την αυλή σου. Ένα βασικό μειονέκτημα των σητών είναι ότι παγιδεύουν σκόνη και βρωμιές στα «κελιά» τους. Επίσης, είναι αρκετά ευαίσθητες με αποτέλεσμα να ξεκολλούν και να σκίζονται αν δεν είσαι προσεκτικός/-η μαζί τους. Τι πρέπει να κάνεις, λοιπόν, για να διατηρήσεις τη σήτα σου σε άψογη κατάσταση; Ζητήσαμε τη συμβουλή των αξιολογημένων επαγγελματιών του Douleutaras.gr και εκείνοι μας απάντησαν. Τακτικό Ξεσκόνισμα Αυτό που πρέπει να θυμάσαι σχετικά με τη σήτα σου είναι ότι δεν πρέπει ποτέ να την καθαρίζεις με σκληρές επιφάνειες. Μολονότι πολλές νοικοκυρές χρησιμοποιούν απευθείας την ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσουν τη σήτα τους αυτή είναι μία αρκετά ριψοκίνδυνη τακτική. Μία απότομη κίνηση και στο επόμενο λεπτό η σήτα σου πιθανότατα θα έχει αποκτήσει ήδη τρύπα. Απόφευγε, επίσης, χοντρές βούρτσες για τον ίδιο λόγο. Προτίμησε ένα μαλακό πανί ή ακόμα και το ξεσκονόπανο σου. Ένα ξεσκόνισμα περίπου μία φορά την εβδομάδα θα βοηθήσει στη διατήρηση της σήτας σου σε καλή κατάσταση. Βαθύς καθαρισμός Ένα απλό ξεσκόνισμα από μόνο του δεν μπορεί να κάνει όλη τη δουλειά. Για το επόμενο βήμα θα προχωρήσουμε σε μία πιο δραστική λύση. Θα χρειαστείς ένα μπουκάλι – σπρέι, αμμωνία και νερό. Αν δεν βρεις αμμωνία μπορείς να χρησιμοποιήσεις και ένα απλό υγρό πιάτων. Γέμισε το μπουκάλι προσθέτοντας αμμωνία ή υγρό πιάτων και νερό, σε αναλογία ένα προς τέσσερα. Με αυτό θα ψεκάσεις καλά τη σήτα σου και στη συνέχεια θα την στεγνώσεις, καθαρίζοντας την με ένα μαλακό πανί. Ξεκίνησε καλύτερα από την εξωτερική πλευρά που είναι, συνήθως και η πιο βρώμικη και στη συνέχεια πέρασε στην εσωτερική.



Τip: Μην χρησιμοποιήσεις αμμωνία αν η σήτα σου είναι αλουμινένια διότι υπάρχει κίνδυνος να αποχρωματιστεί. Οι σήτες σου μπορούν να αφαιρεθούν από το κούφωμα; Ακόμα καλύτερα! Μπορείς να τις πλύνεις με το λάστιχο για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία! newsbeast loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Ιούνιος 29th, 2017 at 22:08 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.