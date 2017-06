Ιούνιος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, λόγω των μετεωρολογικών συνθηκών και των επικρατούντων ανέμων, ευνοείται η μεταφορά σκόνης από την Αφρική, από σήμερα Πέμπτη 29-6-2017 έως την Κυριακή 2-7-2017. Οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) αναμένεται να ξεπεράσουν το όριο της μέσης ημερήσιας τιμής των 50 μg/m3.

Σε συνέχεια των παραπάνω και με βάση την ΚΥΑ με αρ. οικ. 70601 (ΦΕΚ 3272/23-12-2013 Β΄) με θέμα: «Βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια», συστήνονται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας τα παρακάτω: Ενήλικες με αναπνευστικό πρόβλημα ή ενήλικες καρδιοπαθείς και παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική άσκηση, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους, Άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα ή καρδιοπαθείς καθώς και τα παιδιά θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους. Άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές του ανακουφιστικού φαρμάκου. III. Άτομα άνω των 65 ετών θα πρέπει να περιορίσουν τη σωματική τους δραστηριότητα Κάθε άτομο που αισθάνεται ενόχληση στα μάτια ή εμφανίζει βήχα, ρινική συμφόρηση ή ενόχληση στο λαιμό θα πρέπει να περιορίσει τη σωματική του άσκηση – δραστηριότητα, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους Στους πολίτες να περιορίσουν την άσκοπη χρήση ΙΧ. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

