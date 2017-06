Ιούνιος 29th, 2017 by Σταματίνα

Η μαγειρική είναι μια ανεκτίμητη ικανότητα, αλλά μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος παραπάνω για να τελειοποιηθεί!



1. Υπερβολή στα μπαχαρικά: Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε μια ντουζίνα μπαχαρικά στο φαγητό σας, το μόνο που θα καταφέρετε είναι να μπερδέψετε τον ουρανίσκο σας. Ένα καλό πιάτο πρέπει να έχει το πολύ 3-4 διαφορετικές πρωτογενείς γεύσεις, σε συνδυασμό με κάποια αρωματικά. 2. Προθερμάνετε το τηγάνι: Αν πρόκειται να τηγανίσετε ή να τσιγαρίσετε το κρέας, τότε το τηγάνι πρέπει να ζεσταθεί για 5-7 λεπτά. 3. Μην ανακατεύετε συνεχώς το φαγητό με σπάτουλα ή πιρούνι: Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι το σοτάρισμα είναι απλά το μαγείρεμα σε υψηλή θερμοκρασία, δεν είναι όμως αυτό. Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα που σοτάρετε δεν μουλιάζουν στον ατμό, και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται συνεχώς να κουνάτε την κατσαρόλα και όχι να ανακατεύετε με μια σπάτουλα.



4. Χρησιμοποιήστε θερμόμετρο φούρνου: Εκτός του ότι είναι πολύ φτηνό, εξασφαλίζει ότι το κέικ ή τα μπισκότα σας θα γίνουν το τέλεια. 5. Μην προσθέτετε πολλά υγρά: Μερικοί άνθρωποι προσθέτουν αρκετό νερό ή κρασί σε ένα κρέας που σιγοψήνετε και το κρέας καταλήγει να είναι εντελώς βυθισμένο. ΟΧΙ! Μην το κάνεις αυτό! Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του βρασμού και του ψησίματος. neadiatrofis loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Ιούνιος 29th, 2017 at 14:09 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.