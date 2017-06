Ιούνιος 29th, 2017 by Σταματίνα

Mετά την πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση που δέχτηκε το Λονδίνο, οι πίνακες ανακοινώσεων στους σταθμούς του μετρό έγιναν σημεία θετικής ενέργειας και αισιόδοξων μηνυμάτων.



Είναι σαν λευκοί πίνακες οι οποίοι βρίσκονται σε διάσπαρτα σημεία μέσα στους σταθμούς του μετρό και η κανονική τους χρήση είναι να ενημερώνουν για τα δρομολόγια των τραίνων. Τελευταία, έχουν μετατραπεί σε πίνακες ανακοινώσεων θετικών μηνυμάτων ή αποφθεγμάτων και καθένας μπορεί να γράψει μια αισιόδοξη σκέψη και να φτιάξει την ημέρα στους συνεπιβάτες του. Αυτή την περίοδο, μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Westminster, πιο έντονα από ποτέ, γράφονται μηνύματα κατά της τρομοκρατίας και των εκφοβιστικών επιθέσεων για να δώσουν δύναμη και να αποδυναμώσουν το φόβο που μπορεί να αισθάνονται οι κάτοικοι του Λονδίνου. Την προηγούμενη εβδομάδα, στο σταθμό Paddington, μια από αυτές τις πινακίδες φιλοξένησε μια από τις πιο δυνατές φράσεις του κρητικού συγγραφέα, λογοτέχνη και φιλόσοφου Νίκου Καζαντζάκη που, ακόμα και σήμερα, προκαλεί ρίγη στο άκουσμά της. «Δε φοβάμαι τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, είμαι ελεύθερος», τη φράση από το έργο του, Ασκητική η οποία κατέληξε να είναι μια τις πιο γνωστές ρήσεις της ελληνικής συγγραφικής πραγματείας.



Αυτός που την έγραψε, φρόντισε να τη γράψει και στις δύο γλώσσες, κάνοντας έτσι το μήνυμα ακόμα πιο δυνατό.

