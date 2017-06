Ιούνιος 29th, 2017 by Σταματίνα

Μεγαλώνουμε και αυτό βγαίνει προς τα έξω και κυρίως προς την επιδερμίδα του προσώπου μας. Με άλλα λόγια, το πιο ευάλωτο σημείο του σώματος μας στα σημάδια του χρόνου. Ίσως να μη μπορούμε να κάνουμε κάτι για να ανατρέψουμε ολοκληρωτικά τη φθορά, μπορούμε όμως σίγουρα να την καθυστερήσουμε.



Μερικές από τις πιο διαδεδομένες και αποτελεσματικές συμβουλές για να επιβραδύνετε τη διαδικασία της εξωτερικής γήρανσης είναι να ενυδατώνετε το δέρμα σας, να φοράτε πάντα αντηλιακό (χειμώνα-καλοκαίρι) και να κάνετε απολέπιση μια φορά την εβδομάδα. Κάτι εξίσου σημαντικό, όμως, είναι και η διατροφή που ακολουθείτε αφού ο,τι βάζουμε στον οργανισμό μας επηρεάζει την εξωτερική μας εμφάνιση, είτε αρνητικά, είτε θετικά. Σύμφωνα με το Reader’s Digest, υπάρχουν κάποιες τροφές που μπορούν να σας χαρίσουν πιο νεανική όψη αφού σάς βοηθούν να λειάνετε τις λεπτές ρυτίδες έκφρασης και να κάνετε το δέρμα σας να φαίνεται πιο φρέσκο. Αρκεί να τις εντάξετε στο καθημερινό σας διατροφικό πρόγραμμα. Το μυστικό είναι να καταναλώνετε τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη. Όταν αυτές διασπώνται, κατά τη διάρκεια της πέψης, μετατρέπονται σε αμινοξέα τα οποία, με τη σειρά τους, βοηθούν στην αναδόμηση των κυττάρων της επιδερμίδας. Παράλληλα, ενισχύουν την παραγωγή κολλαγόνου το οποίο είναι υπεύθυνο για να έχετε ελαστικό δέρμα. Ποιά είναι λοιπόν η super league των πρωτεϊνούχων τροφών που συμβάλλουν στην καταπολέμηση των ρυτίδων; 1. Μούρα Ίσως το πιο πλούσιο σε αντιοξειδωτικά φρούτο, τα μούρα λειτουργούν σαν σανίδα σωτηρίας του δέρματός σας ενάντια στις ρυτίδες. 2. Σκόρδο Αυτό το πικάντικο συστατικό είναι πλούσιο σε πολυφαινόλες. Πρόκειται για αντιοξειδωτικά που προστατεύουν το δέρμα από τις ελεύθερες ρίζες οι οποίες διασπούν το κολλαγόνο. 3. Ελαιόλαδο Περιέχει ελαϊκό οξύ, δηλαδή ένα λιπαρό οξύ που κάνει το δέρμα απαλό φροντίζοντας να υπάρχει υγρασία στις κυτταρικές μεμβράνες. Επιπλέον, χάρη στην περιεκτικότητα του σε βιταμίνη Ε και πολυφαινόλες βοηθά το δέρμα να λάμπει.



4. Σολωμός Τα ωμέγα-3 λιπαρά που περιέχει δεν είναι μόνο σύμμαχοι της υγείας της καρδιάς σας, αλλά και της φρεσκάδας του δέρματος. 5. Φασόλια Σύμφωνα με αυστραλιανή έρευνα στην οποία συμμετείχαν Αυστραλοί, Ελβετοί, αλλά και Έλληνες, οι άνθρωποι που καταναλώνουν φασόλια (και πολλά ψάρια και λαχανικά) έχουν λιγότερες ρυτίδες. bovary loading…

