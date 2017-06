Ιούνιος 29th, 2017 by Σταματίνα

Λένε πως «η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται» και δεν έχουν άδικο. Αν ξυπνήσεις στραβά το πρωί, με τον ίδιο τρόπο θα κυλήσει και η μέρα σου.



Οι περισσότεροι θέλουν να ξυπνούν το πρωί με διάθεση, να είναι χαρούμενοι, να πηγαίνουν στη δουλειά τους με όρεξη και φυσικά να συνεχίζουν με κέφι και τις υπόλοιπες ώρες. Για να ξυπνάς, λοιπόν, με διάθεση, υπάρχουν κάποια πράγματα που ΔΕΝ πρέπει να κάνεις το πρωί, σύμφωνα με το purewow: Μην πατάς το snooze Το κάνουν οι περισσότεροι. Με το που χτυπήσει το ξυπνητήρι πατούν το snooze, πιστεύοντας πως λίγα λεπτά ακόμη στο κρεβάτι είναι η απόλυτη ευτυχία. Ωστόσο, το πάτημα του κουμπιού μόνο καλό δεν κάνει. Ο λόγος; Κάθε φορά που το κάνεις και σε παίρνει ο ύπνος, ξεκινάς έναν νέο κύκλο ύπνου που θα διακοπεί σε λίγα λεπτά ούτως ή άλλως. Δεδομένου πως ο ύπνος θα τελειώσει πριν αρχίσει καλά-καλά, θα αισθάνεσαι πιο πολλή κούραση. Μην κάνεις καυτό μπάνιο για πολλή ώρα Πολλοί έχουν το συνήθειο να κάνουν ντους στο πρωί. Η ιδέα, όμως, του να στέκεσαι κάτω από το καυτό νερό για ώρα μπορεί να σε χαλαρώνει, ωστόσο δεν είναι τόσο καλή. Το ζεστό νερό μειώνει τον καρδιακό ρυθμό και θα σε κάνει να αισθάνεσαι έτοιμος/η για ύπνο. Προτίμησε καλύτερα ένα δροσερό ντους. Σταμάτα να πίνεις καφέ Εντάξει, όχι να τον «κόψεις» εντελώς. Μόνο το πρωί. Η καλύτερη ώρα για να πιεις καφέ είναι μετά τις 09:30 το πρωί. Η καφεΐνη πρωί-πρωί επιβραδύνει τη φυσική παραγωγή κορτιζόλης του σώματος, η οποία και σε ξυπνά. Μην τσεκάρεις e-mail και social media Με το που ανοίξεις το μάτι πιάνεις το κινητό. «Σκρολάρεις» στα social media και τσεκάρεις τα e-mails. Πριν καν σηκωθείς, χάνεις χρόνο και αγχώνεσαι. Ποιος ο λόγος, λοιπόν; Απλά σήκω από το κρεβάτι σου και φάε πρωινό.



Μην τρελαίνεσαι για το τι θα βάλεις Το να ψάξεις να βρεις τι θα βάλεις είναι μια δύσκολή υπόθεση, ωστόσο μπορεί να αποφευχθεί αν κάνεις αυτό που έκανε και η μαμά σου. Να ετοιμάσεις τα ρούχα από το βράδυ. Ετσι, θα κερδίσεις και χρόνο! iefimerida loading…

