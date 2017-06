Ιούνιος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με 5 εκατ. ευρώ από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ξεκινά την λειτουργία του το «Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας», την ίδρυση του οποίου είχαν ανακοινώσει πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης. Στόχος του νέου Ταμείου (ΤΑΔΥΜ), είναι η βελτίωση της πρόσβασης των τοπικών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, η ενθάρρυνση και η στήριξη των επενδύσεων, η τόνωση της ανταγωνιστικότητας και η εν γένει ανάπτυξη της οικονομίας της Δυτικής Μακεδονίας.



Κατά την πρώτη φάση λειτουργίας του ΤΑΔΥΜ αναμένεται να διοχετευθούν πόροι που θα υπερβαίνουν τα 10 εκατ. ευρώ (5 εκατ. € από το ΠΔΕ και 5 εκατ. € από την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας), σε περισσότερα από 200 επιχειρηματικά σχέδια.

Οι δράσεις του νέου Ταμείου, έχουν κοινωνικό προσανατολισμό καθώς θα χρηματοδοτήσουν υφιστάμενες και νεοσύστατες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με έμφαση σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως οι πολύτεκνες οικογένειες, οι νέοι και οι γυναίκες. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε για το νέο Ταμείο: «Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της κοινωνίας και υλοποιούμε το σχέδιο της κυβέρνησης για βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη. Στηρίζουμε περιοχές που είχαν εγκαταλειφθεί τα προηγούμενα χρόνια. Είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε την απαραίτητη ώθηση και να δημιουργήσουμε αναπτυξιακές συνθήκες και προοπτικές σε περιφέρειες όπως η σκληρά δοκιμαζόμενη από την ανεργία και την εσωτερική μετανάστευση, Δυτική Μακεδονία.



Ενεργοποιούμε καινοτόμα και εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για την κινητοποίηση πόρων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ώστε να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα και να αυξήσουμε τις θέσεις εργασίας. Δημιουργούμε τις συνθήκες για ανάπτυξη προσβάσιμη σε όλους, χωρίς τους αποκλεισμούς του παρελθόντος».



Το νέο Ταμείο θα παρέχει χρηματοδότηση με εξαιρετικά χαμηλά ή ακόμα και μηδενικά επιτόκια ενώ η διάρκεια του δανεισμού θα προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των επιχειρήσεων.



Επιπλέον, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού, εντάσσονται στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, 5 νέα έργα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ. Ο πίνακας των 5 νέων έργων

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Π/Υ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΉΜΑΤΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 75.000,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ – ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ 492.600,00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 180.000,00 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 86.460,42 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ – ΜΕΛΙΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1.240.000,00 Σύνολο 2.074.060,42 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝΚΟ

