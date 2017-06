Ιούνιος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Διαταγή με την οποία απαγορεύονται σήμερα οι συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας για λόγους δημόσιας ασφάλειας εξέδωσε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής.



Με απόφαση του υποστράτηγου Αλκιβιάδη Ασημακόπουλου, απαγορεύονται οι συναθροίσεις στα Εξάρχεια και το Κολωνάκι, όπου είχαν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών και των αναρχικών αντίστοιχα, για το απόγευμα της Πέμπτης. Η απαγόρευση ισχύει από τις 6 το πρωί της Πέμπτης μέχρι τα μεσάνυχτα. Η απόφαση αναφέρει: Δεν επιτρέπεται για λόγους δημόσιας ασφάλειας, κατά το χρονικό διάστημα από 06:00 ώρα εως την 24:00 ώρα της Πέμπτης 29-06-2017, κάθε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση ή πορεία στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων που περικλείεται από τις οδούς: Λ. Αλεξάνδρας & Πατησίων (28ης Οκτωβρίου), αριστερά Πατησίων (28ης Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένων και των δυο ρευμάτων κυκλοφορίας αυτής), αριστερά Χαλκοκονδύλη, δεξιά Κάνιγγος, αριστερά Βερανζέρου, δεξιά Ακαδημίας, αριστερά Κανάρη, Πλατεία Φιλικής Εταιρείας (όλη η επιφάνεια της Πλατείας και τα εφαπτόμενα πεζοδρόμια αυτής), συνέχεια Πατριάρχου Ιωακείμ, αριστερά Μαρασλή, δεξιά Σουηδίας, αριστερά Αναπήρων Πολέμου, δεξιά Μ. Μερκούρη, αριστερά Κόνιαρη, αριστερά Λ. Αλεξάνδρας έως τη συμβολή της με την Πατησίων (28ηςΟκτωβρίου), συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων των ανωτέρω οδών που αποτελούν τα όρια της περιοχής. Η πραγματοποίηση ή η απόπειρα πραγματοποίησης συνάθροισης ή πορείας στην εν λόγω περιοχή κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα θα αντιμετωπίζεται με κάθε νόμιμο μέσο, οι δε συμμετέχοντες σε τέτοια συνάθροιση ή πορεία θα διώκονται για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 171 Π.Κ. και άλλων συναφών διατάξεων. ΝΔ: Σήμερα έπρεπε ο κ. Τόσκας να παραιτηθεί Αμεση ήταν η απάντηση της ΝΔ στην οποία το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογραμμίζει πως αν ο κ. Τόσκας είχε στοιχειώδη ευθιξία σήμερα θα έπρεπε να παραιτηθεί. Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΝΔ: «Η σημερινή απόφαση απαγόρευσης της συγκέντρωσης της ΠΟΑΣΥ αποτελεί επισφράγιση της συνολικής αποτυχίας της Κυβέρνησης και στον τομέα της ασφάλειας. Για πρώτη φορά με τον πλέον επίσημο τρόπο επιβεβαιώνεται ότι τα Εξάρχεια αποτελούν άβατο. Η απόφαση είναι πρόκληση για την δημοκρατική ελληνική κοινωνία. Για κάθε πολίτη αυτής της χώρας που θέλει να αισθάνεται ελεύθερος και ασφαλής. Παραπέμπει σε άλλες εποχές και σε αντιλήψεις αυταρχισμού. Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη στιγμή τοποθετήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα με σαφήνεια. Συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των αστυνομικών και εξέφρασε τις σοβαρές επιφυλάξεις του για την συγκεκριμένη πρωτοβουλία τους. Επισήμανε, όμως, ότι η Πολιτεία έχει υποχρέωση να διασφαλίσει με κάθε τρόπο την έκφραση του δικαιώματος τους από τη στιγμή που έχει ληφθεί η νόμιμη άδεια για τη διοργάνωση της συγκέντρωσης. Ο κ. Τόσκας αν είχε στοιχειώδη ευθιξία σήμερα θα έπρεπε να παραιτηθεί. Αλλά προφανώς ακολουθεί το παράδειγμα του κ. Τσίπρα». Τι απαντά το υπουργείο Σκληρή ήταν η απάντηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οπυ με ανακοίνωσή του κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση ότι προσβλέπει σε μικροκομματικά οφέλη. «Η Νέα Δημοκρατία θέλει να κρυφτεί, αλλά πλέον δεν μπορεί. Υποθάλπει τεχνητές κρίσεις με μορφή «ανταρτοπολέμου» προσβλέποντας σε μικροκομματικά οφέλη. Οι προσπάθειές της πέφτουν στο κενό. Η χώρα θα προχωρήσει. Οι πολίτες καταλαβαίνουν.». ΣΥΡΙΖΑ: Δημιουργία κλίματος έντασης από τη ΝΔ -Δεν ξεγελάνε κανέναν Για τη δημιουργία τεχνητού κλίματος έντασης από τη Νέα Δημοκρατία κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με την απαγόρευση της συγκέντρωσης της ΠΟΑΣΥ στα Εξάρχεια. «Η ΝΔ και ο πρόεδρός της, Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρούσαν τις προηγούμενες μέρες να πείσουν ότι δεν έχουν σχέση με την συγκέντρωση της ΠΟΑΣΥ στα Εξάρχεια. Σήμερα, και λίγα μόλις λεπτά μετά την απόφαση του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής για την απαγόρευση της συγκέντρωσης, με ανακοίνωσή της, η ΝΔ επιβεβαιώνει ποιος ήταν ο εμπνευστής και διοργανωτής της προβοκάτσιας», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Αυτό το ξέραμε και δεν μας εκπλήσσει. Όμως, το να μιλά για αυταρχισμό η πολιτική δύναμη που είχε διαλύσει βιαίως δεκάδες ειρηνικές συγκεντρώσεις πολιτών, είχε χρησιμοποιήσει άσκοπα τόνους χημικών και λειτουργεί ως πλυντήριο της Χρυσής Αυγής, ξεπερνάει ακόμη και το δικό της όριο αυτοεξευτελισμού. Για να μη μιλήσουμε για την παραπομπή σε “άλλες εποχές”, όταν αυτή γίνεται από το κόμμα των κ. Βορίδη και Γεωργιάδη», προσθέτει. «Η δημιουργία κλίματος τεχνητής έντασης, ο καιροσκοπισμός και τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα δεν ξεγελάνε κανέναν», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Νέα ανακοίνωση της ΝΔ: Ας βρει την στοιχειώδη ευθιξία να παραιτηθεί «Ο κ. Τόσκας μέσα στην απελπισία του προκαλεί την κοινή λογική. Η ελληνική κοινωνία δεν ανέχεται τόση ανικανότητα. Ας βρει την στοιχειώδη ευθιξία να παραιτηθεί». Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Το ψέμα της ΝΔ έχει κοντά ποδάρια. Λίγο αργότερα το Υπουργείο επανήλθε με ένα ανακοίνωση. Πρέπει επιτελούς η Νέα Δημοκρατία να πει την αλήθεια. Έφτασαν στο έσχατο σημείο της πολιτικής υποκρισίας σερνόμενοι από ακροδεξιές αντιλήψεις. Οι ένστολοι ασχολούνται με τα καθήκοντα τους με τον καλύτερο τρόπο και δεν τους ακούν. Το ψέμα της ΝΔ έχει κοντά ποδάρια. Έχουν παραιτηθεί από την κοινή λογική. Κόντρα Τόσκα-ΠΟΑΣΥ Νωρίτερα είχε ξεσπάσει κόντρα ανάμεσα στον Νίκο Τόσκα και τον πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρη Γερακαράκο. Ο κ. Τόσκας σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ επεσήμανε: «Εάν η ΠΟΑΣΥ ήθελε πράγματι να συμβάλει σε ένα διάλογο για τα Εξάρχεια, θα μπορούσε να ξεκινήσει με μια εκδήλωση κάπου αλλού. Γνωρίζουν ότι με την επιλογή τους το πλέον πιθανό είναι ότι θα πυροδοτήσουν εντάσεις. Για κάποιον που πράγματι ενδιαφέρεται για την κοινωνική ειρήνη δεν το κάνει. Θα έπρεπε να διευκολύνουν τις προσπάθειες που γίνονται, με την αντιμετώπιση των ναρκωτικών στην περιοχή και τις άλλες ενέργειες και όχι να ρίχνουν βενζίνη στη φωτιά. Δεν είναι συνδικαλιστική πρακτική αυτή». «Η ΠΟΑΣΥ έχει ανακοινώσει μια εκδήλωση, όπως την ονομάζει, χωρίς να ανακοινώσει ούτε πρόγραμμα, ούτε θέματα, ούτε ομιλητές. Ο πρόεδρός της, ο κ. Γερακαράκος, με συνέντευξή του, καλεί τους αναρχικούς να παραβρεθούν. Νομίζω πως όποιος σε αυτή τη χώρα διαθέτει στοιχειώδη λογική σκέψη μπορεί να καταλάβει που μπορεί να οδηγήσει αυτό το κάλεσμα. Και νομίζω ότι και οι ίδιοι οι συνδικαλιστές αστυνομικοί το καταλαβαίνουν. Δηλώνει επίσης ο κ. Γερακαράκος ότι το κάνουν για να βρεθεί μια λύση, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο ίδιος θεωρεί ότι δεν μπορεί να βρεθεί λύση. Άρα γιατί το κάνουν; Είναι σοβαρά πράγματα αυτά; Αν αυτός που κάνει αυτά τα πράγματα δεν είναι επιπόλαιος και αφελής, τότε είναι επικίνδυνος», συμπλήρωσε. Η απάντηση του προέδρου της ΠΟΑΣΥ δεν άργησε να έρθει, με τον κ. Γερακαράκο να δηλώνει: «Θεωρούμε ότι αυτό γίνεται για να μην έρθει ο απλός κόσμος στην εκδήλωση που τυγχάνει αυξημένης συμμετοχής. Έχουμε δώσει όρκο να υπηρετήσουμε το νόμο και το Σύνταγμα και εύλογα θα πειθαρχήσουμε σε οποιαδήποτε απόφαση απαγόρευσης. Θα πρέπει όμως να απολογηθεί η κυβέρνηση στον ελληνικό λαό γιατί απαγορεύει μια καθ’ όλα νόμιμη μέσα σε δημοκρατικά πλαίσια εκδήλωση διαλόγου». «Καθένας είναι υπεύθυνος για το τι λέει και τι πράττει. Και ο κ. Τόσκας θα πρέπει να μας πει τι έχει κάνει για το θέμα των Εξαρχείων», κατέληξε.



ΠΟΑΣΥ: Δεν θα έχουν οι διοικούντες για πολλές φορές το σθένος να καταργούν τον διάλογο Ανακοίνωση εξέδωσε η ΠΟΑΣΥ μετά την απαγόρευση της ανοιχτής συγκέντρωσής στην Πλατεία Εξαρχείων. «Την ούτως ή άλλως προαναγγελθείσα απαγόρευση της ανοιχτής συγκέντρωσής μας, στην Πλατεία Εξαρχείων, εμείς οι Έλληνες Αστυνομικοί που έχουμε ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα και υπακοή στους νόμους του Κράτους, ασφαλώς θα υπακούσουμε. Ας έχουν οι διοικούντες ολόκληρη την ευθύνη της δικής τους δειλίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, σημειώνοντας ότι η επιδίωξη της να ξεκινήσει ένας διάλογος θα επιτευχθεί «αν όχι αύριο, λίγο αργότερα». Με αφορμή την απαγόρευση συγκεντρώσεων την Πέμπτη σε Εξάρχεια και Κολωνάκι -άρα και της συγκέντρωσης που προγραμμάτιζε η ΠΟΑΣΥ στην πλατεία Εξαρχείων- η Ομοσπονδία εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της στον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής, Υποστράτηγο Αλκιβιάδη Ασημακόπουλο, ζητώντας ενημέρωση για τους λόγους της απαγόρευσης. «Η επιδίωξή μας να ξεκινήσει επιτέλους διάλογος για ένα θέμα που όλοι γνωρίζουν και υποκρίνονται τον ανήξερο, θα επιτευχθεί αν όχι αύριο, λίγο αργότερα. Δεν θα έχουν οι διοικούντες για πολλές φορές το σθένος να ακυρώνουν ή και να καταργούν τον διάλογο», σημειώνει η ΠΟΑΣΥ στην ανακοίνωσή της και καταλήγει: «Είμαστε περήφανοι για την πρωτοβουλία μας, την οποία την υποστηρίζει η πλειονότητα της Ελληνικής Κοινωνίας. Τα θέματα λύνονται με διάλογο και δημοκρατικές διαδικασίες τις οποίες πιστεύουμε και υπηρετούμε παντοτινά. Θα επανέλθουμε…». iefimerida

