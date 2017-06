Ιούνιος 29th, 2017 by Σταματίνα

Η επιδερμίδα του προσώπου μας παίζει καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση και την αυτοπεποίθηση μας. Οταν είναι λεία, απαλή, λαμπερή και νεανική, τότε σίγουρα έχει πολύ πιο όμορφη όψη και μας κάνει να αισθανόμαστε περήφανες για αυτήν. Η σχέση που αναπτύσσουμε με την επιδερμίδα μας ξεκινάει από μικρή ηλικία. Ανακαλύπτουμε τις ανάγκες της κι ανταποκρινόμαστε σε αυτές όσο το δυνατόν περισσότερο. Μέσα από τη διαδικασία φροντίδας και περιποίησης μαθαίνουμε τον τύπο της και αυτό μας βοηθάει να αναγνωρίζουμε κατευθείαν οποιοδήποτε ψεγάδι επάνω της.



Είναι όμως όλα τους τόσο αθώα; Στην πραγματικότητα, υπάρχουν κάποια ψεγάδια της επιδερμίδας που αν και μοιάζουν με τα κοινά σπυράκια για παράδειγμα, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά. Ο λόγος για τις μικρές κύστες που σύμφωνα με την Σάντρα Κοπ, από το Schweiger Dermatology Group της Νέας Υόρκης, εμφανίζονται στην επιφάνεια του δέρματος, συνήθως γύρω από τα μάτια και είναι γνωστά με το όνομα «milia», το οποίο προκύπτει επειδή βγαίνουν πολλά πολλά μαζί ή μπορεί να τα ακούσετε και ως «κεχρία». Οι συγκεκριμένες κύστες είναι σκληρές και μικρές, αφού το μέγεθος τους δεν ξεπερνάει τα δύο χιλιοστά και έχουν άσπρο ή κιτρινωπό χρώμα, γιατί είναι γεμάτες με κερατίνη -πρωτεΐνη που παγιδεύεται στο σημείο κάτω από το δέρμα. Συναντώνται και σε άλλα σημεία του σώματος, όπως τα μάγουλα, η μύτη, το μέτωπο και το στήθος και δεν συνοδεύονται από ερεθισμό, φλεγμονή ή πόνο γεγονός που διαχωρίζει τα milia από την ακμή. Υπάρχουν διάφοροι τύποι κεχρίων ανάλογα με την ηλικία στην οποία και εμφανίζονται. Τα ακριβή αίτια που προκαλούν τη δημιουργία αυτών των κυστών είναι άγνωστα, ωστόσο υποστηρίζεται πως μπορεί να εμφανιστούν εξαιτίας της χρήσης ενυδατικών προϊόντων ή εξαιτίας βλαβών στο δέρμα από εξανθήματα ή εγκαύματα, φλύκταινες, αλλεργικές αντιδράσεις ή ακόμη και βλάβες από την έκθεση στον ήλιο. Η διαδικασία απαλλαγής από τις συγκεκριμένες κύστες είναι επίσης περίπλοκη. Προληπτικά η ειδικός προτείνει την απολέπιση της επιδερμίδας σε τακτική βάση.



Η απολέπιση απαλλάσσει το δέρμα από τα νεκρά κύτταρα, τα οποία διαφορετικά θα συσσωρευτούν σε αυτό, θα φράξουν τους πόρους και ως αποτέλεσμα θα κάνουν την επιδερμίδα πιο θαμπή και θα της στερήσουν τη φρεσκάδα, ενώ είναι πιθανό να προκαλέσουν ακόμα και την εμφάνιση της συγκεκριμένης νόσου. Αλλες αποτελεσματικές λύσεις ενάντια στις κύστες αυτές είναι η χρήση του καστορέλαιου στο πρόσωπο, ένα έλαιο της φύσης με σπουδαίες αντιβακτηριακές ιδιότητες, καθώς και ο καθαρισμός του προσώπου με ατμό, γιατί αυτός βοηθάει να ανοίξουν και να καθαρίσουν οι πόροι. Παρόλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι αφαιρούνται με τα κατάλληλα εργαλεία από δερματολόγο. bovary loading…

