Ιούνιος 29th, 2017 by Σταματίνα

Είναι γνωστό, ότι όταν κανείς ακολουθεί μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή, που έχει στόχο τη μείωση του σωματικού βάρους αλλά και του λίπους που συγκεντρώνεται τοπικά, αναγκάζεται να περιορίσει κάποιες από τις τροφές που άλλοτε κατανάλωνε με απόλυτη ελευθερία.



Ανάμεσα σε αυτές βρίσκονται και τα γλυκά, που ενοχοποιούνται λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας τους σε κορεσμένα λιπαρά και ζάχαρη, αλλά και επειδή γεμίζουν τον οργανισμό με περιττές θερμίδες. Ακόμη, η υπερβολική τους κατανάλωση θεωρείται απαγορευτική, γιατί σύμφωνα με τους ειδικούς, συνδέονται με μια σειρά από παθήσεις όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα και ο σακχαρώδης διαβήτης. Παρόλα αυτά, η διατροφολόγος Ρέιτσελ Μέλτζερ Γουόρεν υποστηρίζει, ότι μπορείτε να υιοθετήσετε μια υγιεινή διατροφή, η οποία θα σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τον αγαπημένο σας πειρασμό, αφού όπως λέει, δεν είναι ρεαλιστικό να λες σε κάποιον να μην τρώει ποτέ γλυκό και δεν το απαιτεί ούτε από τους πελάτες της ούτε από τον εαυτό της. Η ειδικός προτείνει να παίρνετε το ρεπό σας μια με δύο φορές την εβδομάδα, για να φάτε το αγαπημένο σας επιδόρπιο, αρκεί να ελέγχετε πάντοτε τις μερίδες.



«Το μυστικό είναι να κάνετε μια επανεκκίνηση στις συνήθειες σας, ώστε όταν τρώτε ένα ντόνατ ή ένα cupcake, να το εκτιμάτε και να το απολαμβάνετε αληθινά», λέει η Γουόρεν. Τέλος, η διατροφολόγος δίνει ακόμα μια συμβουλή. Στην περίπτωση που σας αρέσει να ολοκληρώνετε ένα δείπνο με επιδόρπιο, αντικαταστήστε το γλυκό με μια πιο «ελαφριά» εκδοχή, όπως ένα φρούτο (τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας πέρα από αυτήν του ρεπό), ωστόσο η καλύτερη λύση είναι να εκπαιδεύσετε τον εγκέφαλο σας, ώστε να συνδέσει το δείπνο με την κατανάλωση τσαγιού.

