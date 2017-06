Ιούνιος 29th, 2017 by Σταματίνα

Το Facebook έφτασε τους 2 δισ. χρήστες τον μήνα, κάτι που ανακοίνωσε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ.



Χρειάστηκε να περάσουν λιγότερο από πέντε χρόνια προκειμένου οι μηνιαίοι χρήστες του Facebook να φτάσουν τα 2 δισ. από το 1 δισεκατομμύριο.



«Από σήμερα το πρωί η κοινότητα του Facebook έχει επίσημα 2 δισ. ανθρώπους! Κάνουμε πρόοδο στη σύνδεση του κόσμου, τώρα ας φέρουμε αυτό τον κόσμο πιο κοντά», έγραψε ο Ζούκερμπεργκ σε ανάρτησή του. Εως τις 31 Μαρτίου η εταιρεία είχε 1,94 δισ. χρήστες τον μήνα, μία αύξηση 17% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, σύμφωνα με το Reuters. Το συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ξεπερνά κατά πολύ τα άλλα. Το Twitter είχε ανακοινώσει τον Απρίλιο πως οι μηνιαίοι χρήστες του ήταν 328 εκατ. άνθρωποι, ενώ το Snapchat είχε 166 εκατ. το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς. iefimerida loading…

