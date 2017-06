Ιούνιος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δείτε ζωντανά, όλους τους αγώνες στο 44ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Παίδων, που διεξάγεται στο Μεσολόγγι, όπου συμμετέχει και η ομάδα του Κεραυνού Αγίου Γεωργίου. Οι ομάδες που έχουν φτάσει στο Final 6 είναι ο Κεραυνός Αγ. Γεωργίου, ο ΠΑΟΚ, ο Δούκας, ο Ίκαρος Καλλιθέας, ο Κύδων Χανίων και ο Προμηθέας Πάτρας. Οι αγώνες live εδώ

Το πρόγραμμα της 2ης ημέρας (δεύτερη αγωνιστική):

Ίκαρος Καλλιθέας-Προμηθέας Πάτρας 61-48



Δούκας-Κεραυνός Αγ. Γεωργίου 87-57



ΠΑΟΚ-Κύδων Χανίων (20:00) Δούκας – Κεραυνός Αγίου Γεωργίου 87-57 Το 2/2 στις νίκες πέτυχε ο Δούκας αφού επιβλήθηκε με χαρακτηριστική άνεση με 87-57 του Κεραυνού Αγίου Γεωργίου Γρεβενών στο πλαίσιο της Τελικής Φάσης του 44ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος παίδων που διεξάγεται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Η διαφορά δυναμικότητας επέτρεψε στον Ευριπίδη Μελετιάδη να κάνει ευρύ ροτέσιον ξεκουράζοντας βασικούς του παίκτες για την δύσκολη συνέχεια στην διοργάνωση με τα συνεχόμενα παιχνίδια. Δεκάλεπτα: 31-10, 56-27, 74-38, 87-57 Διαιτητές: Κάροβιτς (Βοσνία), Ζαχάρης, Τσιοπάνος Δούκας (Μελετιάδης): Καράμπελας 11 (1), Μπρατσιάκος 3 (1), Βλάσιος 5 (1), Πλευράκης 3, Ρογκαβόπουλος 10 (2), Πολύζος 6, Σωτηρίου 29, Κάδρας 6, Τσουργιάννης 2, Κωστόπουλος 4, Ζερβός 2, Νεστερούλης 6. Κεραυνός Αγίου Γεωργίου Γρεβενών (Μπατσίλας): Δάδαλης, Μπατσίλας, Παπαδημητρίου 5 (1), Μαντζούκης, Ποραβός, Παπαλιούρας, Γκόλιας 2, Κουκουτάρης 2, Τσούκας 44 (4), Βασδάρης 2, Ταμπακάκος 2, Ουζουνίδης. Όλο το πρόγραμμα της τελικής φάσης δείτε το εδώ Τα χθεσινά αποτελέσματα δείτε εδώ



This entry was posted on Πέμπτη, Ιούνιος 29th, 2017 at 21:24 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΜΠΑΣΚΕΤ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.