Ιούνιος 29th, 2017

Δείτε ζωντανά, όλους τους αγώνες στο 44ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Παίδων, που διεξάγεται στο Μεσολόγγι, όπου συμμετέχει και η ομάδα του Κεραυνού Αγίου Γεωργίου. Οι ομάδες που έχουν φτάσει στο Final 6 είναι ο Κεραυνός Αγ. Γεωργίου, ο ΠΑΟΚ, ο Δούκας, ο Ίκαρος Καλλιθέας, ο Κύδων Χανίων και ο Προμηθέας Πάτρας. Οι αγώνες live εδώ

Το πρόγραμμα της 2ης ημέρας (δεύτερη αγωνιστική):

Ίκαρος Καλλιθέας-Προμηθέας Πάτρας (16:00)

Δούκας-Κεραυνός Αγ. Γεωργίου (18:00)

ΠΑΟΚ-Κύδων Χανίων (20:00) Όλο το πρόγραμμα της τελικής φάσης δείτε το εδώ Τα χθεσινά αποτελέσματα δείτε εδώ



