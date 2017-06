Ιούνιος 29th, 2017 by Σταματίνα

Λερωθήκατε με μελάνι και δυσκολεύεστε να βγάλετε το λεκέ; Σίγουρα γνωρίζετε την κλασική μέθοδο με το γάλα, αλλά υπάρχει και αυτή με το σπρέι μαλλιών που έχει εξαιρετικά αποτελέσματα.



Απλά, ψεκάστε το λεκέ με σπρέι μαλλιών και τα σημάδια από μελάνι θα εξαφανιστούν.



