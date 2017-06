Ιούνιος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Αστρονομικός Σύλλογος Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει την Πέμπτη 29 Ιουνίου στις 22:00, Αστροβραδιά στην κεντρική πλατεία Κοζάνης.

Η παρατήρηση θα γίνει με τηλεσκόπια των μελών του συλλόγου και θα δοθεί η ευκαιρία σε όλους να δουν τη Σελήνη, το Δία και πολλά άλλα ουράνια αντικείμενα μέσα από το κέντρο της πόλης μας. Είσοδος ελεύθερη Με εκτίμηση

Αστρονομικός Σύλλογος Δυτικής Μακεδονίας

