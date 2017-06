Ιούνιος 28th, 2017 by Σταματίνα

To νερό είναι ένα αγαθό που χωρίς την παρουσία του, δεν θα υπήρχαμε, τόσο πολύτιμο, αλλά και τόσο χρήσιμο! Ίσως είναι το μοναδικό στοιχείο που όταν μπαίνει στον οργανισμό μας, δεν δίνει ενέργεια (θερμίδες), αλλά δίνει όλα τα πολύτιμα του στοιχεία. Κάθε οργανισμός ο οποίος είναι ζωντανός, χρειάζεται νερό για να ζήσει. Ο άνθρωπος, ζει έως και 50 μέρες χωρίς φαγητό. Χωρίς νερό, δεν μπορεί να ζήσει πάνω από μερικές μέρες. Αποτελείται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από νερό και αυτό αποδεικνύει ότι είναι απαραίτητο στοιχείο στη ζωή όλων μας. Αποτελεί πάνω από το 50% του βάρους ενός υγιούς ατόμου, ενώ όσο μικρότερη είναι η ηλικία ενός παιδιού, τόσο μεγαλύτερη και η αναλογία του σε νερό.



1. Πού βρίσκεται -σαν κύριο συστατικό- και πώς βοηθά την πέψη των τροφών, αλλά και την απορρόφηση; Στο αίμα , το οποίο και μεταφέρει στα διάφορα όργανα τα θρεπτικά συστατικά

Στα υγρά του στομάχου , τα οποία και βοηθούν στη πέψη των τροφών

Είναι το κύριο συστατικό των ούρων, τα οποία με τη σειρά τους δεσμεύουν τις «άχρηστες» ουσίες και τις αποβάλλουν από το σώμα 2. Το νερό μπορούμε να το βρούμε: Στα υγρά και στα ποτά: Η μεγαλύτερη ποσότητα νερού βρίσκεται στο ίδιο το νερό. Ενυδάτωση παρ' όλα αυτά προσφέρουν και τα υγρά, όπως οι χυμοί φρούτων, το γάλα και τα αναψυκτικά, που καλό θα είναι να αποφεύγονται λόγω διουρητικής δράσης, αλλά και λόγω αυξημένης ποσότητας σε ζάχαρη). Στα τρόφιμα: Τα τρόφιμα βοηθούν στην αύξηση της πρόσληψης υγρών. Υπάρχει βέβαια μια ποικιλία στην περιεκτικότητα τους σε νερό. Έτσι, για παράδειγμα, τα δημητριακά, οι ξηροί καρποί, οι φρυγανιές, τα κριτσίνια, αλλά και κάποια γλυκά, έχουν μικρό ποσοστό νερού (περίπου 5-10%), ενώ αντίθετα τα χόρτα πάνω από 85%. Τα φρούτα έχουν 80%, στα ψάρια βρίσκουμε 65-80%, ενώ το κρέας περιέχει 70-75%. 3. Νερό παράγεται και στον οργανισμό μας Υπάρχει το μεταβολικό νερό: Το νερό δηλαδή το οποίο δημιουργείται από την «καύση» των τροφών. Π.χ. 1 γρ. λίπους, παράγει 1,1 γρ. νερού στον οργανισμό. Πιο αναλυτικά: από τα 100γρ. υδατανθράκων, παίρνουμε 55γρ. νερού από τα 100γρ. λιπιδίων, παίρνουμε 107γρ. νερού από τα 100γρ. πρωτεϊνών παίρνουμε 41γρ. νερού. 4. Το νερό το αποβάλλουμε με: Εφίδρωση: Μέσω αυτής της διαδικασίας, αποβάλλεται ο ιδρώτας, για να ρυθμιστεί η θερμοκρασία του σώματος μας. Ξέρουμε ότι τα παιδιά με μια μικρή προσπάθεια, ιδρώνουν πολύ. Επίσης ξεχνούν να πιούν νερό. Εμείς θα πρέπει να υπενθυμίζουμετην ανάγκη για ενυδάτωση. Την αναπνοή: Η απώλεια προκαλείται χωρίς να το καταλάβουμε. Η συνολική απώλεια σε ιδρώτα και αναπνοή, ανέρχεται στα 500cm3. Στα ούρα: Μια από τις μεγαλύτερες απώλειες σε νερό. Η απώλεια φτάνει κατά μέσο όρο στα 1500cm3 Στα κόπρανα: Μικρή, αλλά υπολογίσιμη απώλεια νερού. Η απώλεια φτάνει τα 200cm3, ενώ η απώλεια αυτή αυξάνει, με την πρόσληψη φυτικών ινών. 5. Τα στοιχεία που περιέχονται στο νερό είναι:

Τα Κύρια στοιχεία του νερού: ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο, νάτριο, χλωριούχα ιόντα, θειικά ιόντα

Ιχνοστοιχεία: χαλκός, σίδηρος, ψευδάργυρος, φθόριο, ιώδιο, μαγγάνιο



Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω στοιχεία συμβάλλουν στην ομαλή ανάπτυξη των νεαρών οργανισμών, καθότι τα μεταλλικά στοιχεία συμβάλλουν στην ανάπτυξη του σκελετού, στην δομή, αλλά και την ενεργοποίηση διαφόρων ενζύμων, στην ηλεκτρολυτική ισορροπία του αίματος, στην διακίνηση οξυγόνου στο αίμα μας και στην τόνωση των νεύρων αλλά και των μυών. 6. Κατηγορίες νερού: Κοινό πόσιμο νερό, ή αλλιώς το νερό της βρύσης. Εμφιαλωμένα νερά: Επιτραπέζιο

Φυσικό μεταλλικό

Ανθρακούχο Όποιο νερό κι αν επιλέξετε, θα ήταν καλό να είναι χαμηλό σε νάτριο, ελεγμένο από τις αρμόδιες αρχές για την καταλληλότητα του, αλλά να καλύπτει και γευστικά το παιδί. 7. Πότε χρειαζόμαστε περισσότερο νερό Περισσότερο νερό χρειάζεται ένας οργανισμός: Όταν γυμνάζεται και ιδρώνει,

Όταν ο καιρός είναι ζεστός

Στην παραλία

Σε στρες κλπ Μάλιστα σε παιδικούς οργανισμούς, θα πρέπει να παρατηρείται και η ενούρηση. Ένα αφυδατωμένο παιδί-βρέφος, βρέχει την πάνα του 1 ή 2 φορές τη μέρα ή έχει 1-2 φορές τη μέρα ενούρηση. Διαπιστώνοντας αυτό, θα πρέπει να ελέγξουμε και πιθανή αφυδάτωση του παιδιού. Επίσης τα σκουρόχρωμα, με άσχημη οσμή ούρα, είναι ένδειξη αφυδάτωσης. Έτσι λοιπόν, αν παρατηρηθούν, προσέξτε την ενυδάτωση. 8. Πώς μπορούμε να αυξήσουμε την ενυδάτωση σε μας αλλά και στα παιδιά μας χωρίς να πιούμε «σκέτο» νερό Πολλοί, αισθάνονται πως δεν μπορούν να καταναλώσουν πάνω από μια μικρή ποσότητα νερού και ψάχνουν τρόπους να ενυδατωθούν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως σαν το νερό, δεν μπορεί να ενυδατώσει κανένα άλλο ρόφημα, ποτό ή οτιδήποτε. Παρακάτω, θα δοθούν διάφορα τρικ ενυδάτωσης, που θα βοηθήσουν τους εχθρούς του νερού, να ενυδατωθούν σωστά. Τα φρούτα και τα λαχανικά, είναι πλούσια σε νερό. Καταναλώστε άφθονα λοιπόν, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες

Ένα ρόφημα ανθρακούχου μεταλλικού νερού με φυσικό χυμό (μίξη), θα σας δώσει την αίσθηση του αναψυκτικού, (το οποίο και λόγω των ζαχάρων που περιέχει αφυδατώνει) , με την ευεργετική ικανότητά του να σας ενυδατώνει.

Το τσάι , συμβάλει στην ενυδάτωση του ανθρώπινου οργανισμού, αρκεί να είναι σε λογικές δόσεις. Αυτό λόγω του ότι το τσάι περιέχει καφεΐνη, η οποία και προκαλεί κατακράτηση υγρών.

Μια κρύα σούπα ή ένα smoothie μπορεί να συμβάλει θετικά, στην προσπάθειά μας.

Το ξινόγαλο, το γάλα ή το γιαούρτι , είναι πολύ καλή πηγή νερού.

Μέσα σε ένα λίτρο νερού, μπορείτε να προσθέσετε χυμό από λεμόνι, δυόσμο ή άλλα μυρωδικά που αγαπάτε. Έτσι θα έχετε το δικό σας αρωματικό νερό! Μάλιστα αν αυτό είναι δροσερό, θα σας δώσει μεγαλύτερη ευχαρίστηση.

Μην παραλείπετε να έχετε μαζί σας ένα μπουκάλι νερό. Βλέποντας και μόνο το νερό, θα διψάσετε. Είναι μια τεχνική που μας βάζει σε σκέψη, χωρίς να το καταλαβαίνουμε.

Προσέξτε τις ευπαθείς ομάδες (παιδιά, έγκυες, θηλάζουσες και άτομα τρίτης ηλικίας). Θα πρέπει να είναι ενυδατωμένοι.

Τέλος, μην περιμένετε να διψάσετε, διότι αυτό είναι ένα δυνατό σημάδι αφυδάτωσης. Πιείτε λοιπόν νερό… στην υγειά σας! diatrofi

