Ιούνιος 28th, 2017 by Σταματίνα

Μουσική πανδαισία, μαγική βραδιά, μελωδικό ταξίδι, άγγιγμα οράματος, μετάδοση χαμόγελου, γέμισμα ψυχής, τέλος στις εξαρτήσεις και… αρχή στα όνειρά μας. Αυτές είναι λίγες από τις πολλές εικόνες που πλημμύρισαν μαζί με τον κόσμο της πόλης των Γρεβενών στην συναυλία την οποία έδωσαν η Παιδική Χορωδία, η Νεανική Χορωδία και η Χορωδία Ενηλίκων της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών, ουσιαστικά στο πρώτο μεγάλο ξεκίνημά τους.



Με συμπαραστάτες τους τραγουδιστές Γεράσιμο Ανδρεάτο, Μανώλη Χατζημανώλη και Κωνσταντίνα Τεντόγλου η δίωρη μουσική παράσταση ελληνικής μουσικής όχι μόνο δεν κούρασε το υπέροχο κοινό, αλλά αντίθετα το σαγήνευσε και το καθήλωσε. Με τίτλο «Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια» και με μήνυμα ενάντια σε κάθε εξάρτηση και ιδίως αυτής των ναρκωτικών, ανήμερα της παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών, και με απαραίτητους συνοδοιπόρους το Κέντρο Πρόληψης Γρεβενών «Ορίζοντες» και τον Δήμο Γρεβενών, τα μουσικά σύνολα τραγούδησαν με την δύναμη της ψυχής τους, ώστε να καταδειχθεί πως η απάντηση σε κάθε είδους εξάρτηση είναι η δημιουργία πολιτισμού.



Και τα παιδιά των Γρεβενών άπλωσαν, ηχηρά και μελωδικά, στον ουρανό και στις καρδιές όλων τούτο το μήνυμα. loading…



