Ιούνιος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

«Την ώρα που βρίσκονται στο «πόδι» χιλιάδες εργαζόμενοι στους δήμους, παλεύοντας για το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, ενάντια στις χιλιάδες απολύσεις συμβασιούχων, οι οποίες – όπως αποτυπώθηκε φανερά και στην απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά και στην κυβερνητική τοποθέτηση – έχουν ήδη δρομολογηθεί, ανεξάρτητα από τους ελιγμούς στους οποίους προχωρά τις τελευταίες μέρες η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, επιχειρώντας να εκτονώσει τις κινητοποιήσεις των συμβασιούχων και να διαχειριστεί το τεράστιο πρόβλημα που θα δημιουργήσει η απόλυσή τους ιδιαίτερα στην καθαριότητα των δήμων.



Αυτήν την ώρα διάλεξε και ο Δήμαρχος Γρεβενών ζηλεύοντας τη δόξα του Δημάρχου της Θεσσαλονίκης να προχωρήσει με απευθείας ανάθεση σε σύμβαση με τη ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ για την αποκομιδή των απορριμμάτων του Δήμου Γρεβενών, φτιάχνοντας έτσι απεργοσπαστικό μηχανισμό την ώρα που υποσχόταν στους εργαζόμενους ότι θα τους συμπαρασταθεί. Η σύμβαση προβλέπει το ποσό των 12.400 ευρώ για 200 τόνους απορρριμάτων (50 ευρώ τον τόνο συν ΦΠΑ). Η τιμή αυτή δείχνει τι πρόκειται να συμβεί, αν δοθεί η καθαριότητα στους ιδιώτες. Αυτό που σήμερα εμφανίζεται ως «γόρδιος δεσμός» στη σχέση εργασίας των συμβασιούχων, είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία για να προωθηθούν σχέδια ιδιωτικοποίησης. Καταγγέλουμε τη Δημοτική Αρχή για τη σύμβαση που υπέγραψε και γενικότερα για τη στάση της απέναντι στους συμβασιούχους. Τα λαϊκά στρώματα των Γρεβενών να δουν καθαρά τον ταξικό χαρακτήρα της συνολικής του πολιτικής που τους στοχοποιεί. Να μην πέσουν στην παγίδα της διαίρεσης και του κοινωνικού αυτοματισμού που γίνεται κάθε φορά το βολικό εργαλείο για να εφαρμόζεται η αντιλαϊκή πολιτική! Να σταθούν δίπλα και μαζί με τους εργαζόμενους συμβασιούχους του Δήμου στον αγώνα που δίνουν για το δικαίωμα τους στη μόνιμη και σταθερή δουλειά! Ο όγκος των απορριμάτων δείχνει πόσο απαραίτητοι είναι αυτοί οι εργαζόμενοι και ποια κατάσταση θα επικρατήσει αν απολυθούν. Καλούμε τους μόνιμους εργαζόμενους του Δήμου να πάρουν μαζικά μέρος στην απεργία της Πέμπτης. Να δώσει τώρα λύση η κυβέρνηση μετατρέποντας όλες τις συμβάσεις από ορισμένου σε αορίστου χρόνου!». Γρεβενά 27 Ιούνη 2017

Star-fm.gr: Με την δημόσια υγεία, δεν πρέπει να «παίζουμε»

