Ιούνιος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων Α/θμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Γρεβενών, μετά από απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1264/82 και το ισχύον Καταστατικό του συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις που έχει εξαγγείλει η ΠΟΕ-ΟΤΑ για τη μονιμοποίηση των Συμβασιούχων – Παρατασιούχων στις υπηρεσίες καθαριότητας, κοινωνικών δομών, κτλ του Δήμου Γρεβενών

αντιδρώντας στον απεργοσπαστικό μηχανισμό που έστησε η Δημοτική Αρχή, η οποία ανέθεσε στη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. την αποκομιδή των απορριμμάτων στην πόλη των Γρεβενών, φανερώνοντας τις προθέσεις της να αναθέσει την αποκομιδή των απορριμμάτων στους ιδιώτες,

καταδικάζοντας την τραμπούκικη συμπεριφορά του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Καθαριότητας οι οποίοι με την απειλή της άμεσης απόλυσης και της εισαγγελικής και αστυνομικής παρέμβασης ανάγκασαν τους Συμβασιούχος – Παρατασιούχους του Δήμου Γρεβενών να λύσουν την κατάληψη του αμαξοστασίου του Δήμου Γρεβενών, στην οποία είχαν προχωρήσει στα πλαίσια των κινητοποιήσεων της ΠΟΕ-ΟΤΑ και του Σωματείου από την προηγούμενη εβδομάδα, προσπαθώντας να υπερασπιστούν το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά και στην αξιοπρεπή επιβίωση των πολυμελών οικογενειών τους. κηρύσσει 4ωρη Στάση Εργασίας για την Τετάρτη 28/06/2017

και από ώρα 6 π.μ. μέχρι ώρα 10 π.μ.

και καλεί τους εργαζόμενους να πάρουν μαζικά μέρος στις κινητοποιήσεις τόσο της 4ωρης Στάσης Εργασίας την Τετάρτη 28/6/17 όσο και της 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας που κήρυξε η ΠΟΕ-ΟΤΑ για την Πέμπτη 29/6/2017 καθώς και στο Συλλαλητήριο που οργανώνεται την ίδια μέρα στην Αθήνα



Οι Συμβασιούχοι θα συνεχίσουν να δίνουν τη μάχη για το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά κόντρα στην εφαρμογή των πολιτικών των Μνημονίων από τη Συγκυβέρνηση. Κατέδειξαν ότι έχουν δικαίωμα να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Όλοι μαζί συμβασιούχοι, μόνιμοι, αορίστου χρόνου εργαζόμενοι θα αντισταθούμε σε κάθε προσπάθεια κατηγοριοποίησης και διάσπασης των εργαζομένων και θα δώσουμε από κοινού τη μάχη για την υπεράσπιση των δημοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και κοινωνικού χαρακτήρα επ’ ωφελεία των ίδιων των εργαζομένων αλλά όλων και των δημοτών. Γρεβενά 27-06-2017

This entry was posted on Τετάρτη, Ιούνιος 28th, 2017 at 07:49 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.