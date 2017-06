Ιούνιος 28th, 2017 by Σταματίνα

Προκειμένου να συνεχίσει το έθιμο ο σύλλογος Βλατσιωτων Πτολεμαιδας οργάνωσε και παρουσίασε το έθιμο στην κεντρική πλατεία του χωριού εχθές Σάββατο στις 19:00.

Ένα έθιμο που έχει τις ρίζες του εδώ και πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα οι ελεύθερες κοπέλες του χωριού μαζευοντουσαν όλες μαζί τέτοια εποχή και πήγαιναν στις βρύσες του χωριού προκειμένου να ποτισουν τα λουλούδια που είχαν μαζεμένα στα γκιουμια.

Αποτερος σκοπός φυσικά ήταν η εξεύρεση άντρα για να παντρευτούν. Σημειωτέον πως στην αρχή του δρωμενου του Κληδονα οι κυρίες που συμμετείχαν χόρεψαν τοπικούς χορούς με την συνοδεία των χάλκινων οργάνων.

