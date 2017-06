Ιούνιος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Για την σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Γρεβενών με την ΔΙΑΔΥΜΑ για την αποκομιδή των σκουπιδιών από τα Γρεβενά, αλλά και για τις θέσεις εργασίας που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του, μίλησε στον Star-fm η Γραμματέας της Τομεακής Γρεβενών του ΚΚΕ και Αρχηγός της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης στον Δήμο κα Παναγιώτα Ντάγκα. Ακούστε όλη την συνέντευξη:

http://www.star-fm.gr/wp-content/uploads/2017/06/star-fm-νταγκα-παναγιωτα-28-6-2017.mp3

αρχείο mp3

