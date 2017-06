Ιούνιος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Εδωσαν το στίγμα τους οι απαγωγείς του Κρητικού επιχειρηματία Μιχάλη Λεμπιδάκη, καθώς μια εβδομάδα μετά την επιστολή της οικογένειας με την οποία ανακοινώθηκε η διακοπή των διαπραγματεύσεων, είχαν νέα επικοινωνία με τους συγγενείς του απαχθέντος. Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», οι απαγωγείς στο μήνυμά τους αρκέστηκαν μόνο στο λιτό «είμαστε εδώ», χωρίς ωστόσο να αναφέρουν κάτι περαιτέρω που να αφορά τον επιχειρηματία.



Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. αξιολογούν την κίνηση αυτή ως σημαντικό βήμα για την επανεκκίνηση της διαπραγμάτευσης με τελικό στόχο την απελευθέρωση του επιχειρηματία. Να σημειωθεί πως αυτός ήταν και ο στόχος της επιστολής που εστάλη στις 16 Ιουνίου με τη συναίνεση στελεχών της Αστυνομίας για τη διακοπή των διαπραγματεύσεων, αφού είχαν περάσει 53 ολόκληρες ημέρες χωρίς να υπάρχουν νέα για τον Μιχάλη Λεμπιδάκη. Το τελευταίο σημάδι ζωής Στις 25 Απριλίου η οικογένεια του Μιχάλη Λεμπιδάκη έλαβε το τελευταίο σημάδι ότι ο επιχειρηματίας είναι ζωντανός όταν μετά από δική τους απαίτηση, οι δράστες άφησαν ένα USB με βίντεο σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων από το σπίτι της οικογένειας. Σε αυτό φαινόταν το θύμα αλλά γινόταν και αναφορά σε θέμα της επικαιρότητας, και ειδικότερα στην εκλογή Μακρόν στις εκλογές της Γαλλίας. Μετά από λίγες ημέρες έγινε μία τελευταία επικοινωνία με sms πάλι από «πακιστανικό τηλέφωνο» στο οποίο ανέγραφαν το ποσό που ζητούν για να φύγει ζωντανός ο επιχειρηματίας. Καταβάλλοντας απέλπιδες προσπάθειες και ξεπερνώντας σημαντικά εμπόδια, στο διάστημα που ακολούθησε, η οικογένεια κατάφερε να συγκεντρώσει ένα σημαντικό ποσό. Το περασμένο Σάββατο όμως και αφού εξαντλήθηκαν οι αντοχές, εξέδωσαν ανακοίνωση στη οποία ανέφεραν: «Σήμερα, συμπληρώνονται 53 μέρες χωρίς νέα για την κατάστασή του και η οικογένειά μας βυθίζεται σε απόγνωση. Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε θερμά την κοινωνία του Ηρακλείου για τη συμπαράσταση και τη διακριτικότητα που έχει επιδείξει όλο αυτό το διάστημα. Με το πέρας των διαπραγματεύσεων, ευχαριστούμε επίσης την Ελληνική Αστυνομία, η οποία κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες, προκειμένου να επιστρέψει πίσω στην οικογένειά μας ο Μιχάλης. Στις δύσκολες αυτές στιγμές, παρακαλούμε όλους να διατηρήσουν την ίδια διακριτική στάση, για να μην επιβαρύνεται περαιτέρω η ψυχολογική μας κατάσταση».



Το χρονικό της απαγωγής Ο Μιχάλης Λεμπιδάκης απήχθη στις 30 Μαρτίου, στα Καλέσσα Ηρακλείου. Το αυτοκίνητο του 54χρονου επιχειρηματία, βρέθηκε τρακαρισμένο, με τις πόρτες ανοιχτές. Αργότερα, κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στο δρόμο προς τον οικισμό, εντοπίστηκαν δύο καμένα οχήματα. Εκτιμάται ότι το ένα ανέκοψε την πορεία του 54χρονου και στο δεύτερο τον επιβίβασαν οι απαγωγείς, που στη συνέχεια έκαψαν τα δύο αυτοκίνητα για να εξαφανίσουν τα στοιχεία. Στη συνέχεια, οι δράστες επικοινώνησαν με την οικογένεια και ζήτησαν λύτρα. iefimerida

