Ιούνιος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Επαφές με τον αγροτικό κόσμο της Θεσσαλίας είχε το Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή το 37ο αντάμωμα των Σαρακατσαναίων στα Λιβάδια του Περτουλίου. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ειχε απευθείας διάλογο με τους αγρότες και τους θεσμικούς φορείς χωρίς διαμεσολαβήσεις, επιδιώκοντας να ακούσει τις αγωνίες τους και να προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις στο πρόγραμμα της ΝΔ. Σε δηλώσεις του ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε βέβαιος πως η ΝΔ θα κερδίσει τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν.

Το παρών στα Περτουλιώτικα Λιβάδια, έδωσε και ο πετυχημένος Γρεβενιώτης δικηγόρος Ανδρέας Πάτσης, που όπως είναι γνωστό διατηρεί στενές σχέσεις με την οικογένεια Μητσοτάκη.



