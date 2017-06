Ιούνιος 28th, 2017 by Σταματίνα

Κρασί, κοτόπουλο, λεμόνι, βούτυρο και κάπαρη. Αυτή η συνταγή των Ιταλών, Piccata, είναι ευλογημένη.



Υλικά 3/4 κιλό κοτόπουλο στήθος

1/2 φλυτζάνι αλεύρι

Αλάτι και πιπέρι

2 κουταλιές βούτυρο

2 κουταλιές ελαιόλαδο

1,5 φλυτζάνι ζωμό κότας

1 μεγάλο λεμόνι σε φέτες (κρατείστε 1/4 για τον χυμό)

1/4 φλυτζανιού κάπαρη

1/2 φλυτζάνι λευκό κρασί



Εκτέλεση Κόψτε τα στήθη κοτόπουλου στα δύο

Σε βαθύ πιάτο ρίξτε το αλεύρι, ρίξτε αλάτι και πιπέρι και αλευρώστε το κοτόπουλο ελαφρά

Βάλτε το βούτυρο και το ελαιόλαδο σε βαθύ τηγάνι, ροδίστε καλά το κοτόπουλο και βάλτε το στην άκρη

Στο τηγάνι προσθέστε το κρασί και αφήστε να τσιρίξει λίγο, να βγάλει αρώματα

Προσθέστε τον ζωμό κότας διαλυμένο σε 1,5 φλυτζάνι ζεστό νερό στο τηγάνι -Ρίξτε μέσα και τις φέτες λεμόνι

Αφήστε σε χαμηλή φωτιά να δέσει, να μείνει το μισό υγρό

Προσθέστε την κάπαρη και τον χυμό λεμονιού

Τοποθετήστε μέσα και το κοτόπουλο, ρίξτε λίγο μαϊντανό από πάνω -Ετοιμο!

Συνδιάστε το με πράσινη σαλάτα, ζυμαρικά, ρύζι, πατάτες κλπ

