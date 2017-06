Ιούνιος 28th, 2017 by Σταματίνα

Το Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών, σας ανακοινώνει ότι το Κολυμβητήριο θα κλείσει το Σάββατο 01-07-2017 (για συντήρηση των πισίνων και των λοιπών χώρων).



Για την ημερομηνία επαναλειτουργίας του θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση.



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ loading…

