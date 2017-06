Ιούνιος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ξεκινά η διανομή

Η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών ως επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης που έχει συσταθεί για τον νομό μας στο πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής – Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)», παρέλαβε στις 27-6-2017 νωπά κρέατα (χοιρινό και μοσχάρι), τα οποία πρόκειται να διατεθούν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της περιοχής μας οι οποίοι είναι δικαιούχοι του προγράμματος. Ο Δήμος Γρεβενών , ως εταίρος του προγράμματος ενημερώνει ότι η διανομή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Ιουνίου, την Πέμπτη 29 Ιουνίου και την Παρασκευή 30 Ιουνίου κατά τις ώρες 10:00 π.μ. έως 13:00 π.μ., στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Μαθητική Εστία).



Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν τροποποιήσει την αίτηση του ΚΕΑ για παροχή ειδών ΤΕΒΑ έως και 31-05-2017.

Οι λίστες των ωφελούμενων του προγράμματος έχουν οριστεί εκ νέου, με την Δ23/ΟΙΚ.17108/875/2017 – ΦΕΚ 1474/Β/28-4-2017 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ένταξης ωφελούμενων Επιχειρησιακού Προγράμματος “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής” για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD). Οι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά και θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αίτηση του ΚΕΑ ή επίσημο έγγραφο πιστοποίησης του ΑΜΚΑ και την ταυτότητά τους. Πληροφορίες στο τηλέφωνο του Kέντρου Κοινότητας Δήμου Γρεβενών: 2462028098

