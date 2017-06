Ιούνιος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τό Σάββατο 1 Ἰουλίου 2017 ἡ πόλη τῶν Γρεβενῶν ὑποδέχεται πάνδημα τήν Τίμια Κάρα τοῦ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ἀπό τήν ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΖΑΒΟΡΔΑΣ καί πανηγυρίζει. Οἱ ἱερὲς ἀκολουθίες θὰ τελεσθοῦν στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου κατὰ τὸ ἀκόλουθο πρόγραμμα: Σά ββ ατ ο 1 Ἰουλίου 201 7 Ὥρα 19.00: Ὑποδοχή τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ὁσίου, στό ἱστορικό Ρολόι τῆς πόλης (Πλατεία Ἐλευθερίας), Λιτανεία πρός τὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου διά τῆς ὁδοῦ Κων/νου Ταλιαδούρη. Ὥρα 19.30: Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γρεβενῶν κ.κ. Δαβίδ. Κυριακή 2 Ἰουλίου 201 7 Ὥρα 7:00 ἕως 10:00: Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ὥρα 19.00: Ἑσπερινὸς καί Παράκλησις τοῦ Ὁσίου Νικάνορος. Δευτέρα 3 Ἰουλίου 201 7 Ὥρα 7:30 ἕως 9:30: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία. Ὥρα 19.00: Ἑσπερινὸς καί Εὐχέλαιο.

Τ ρίτ η 4 Ἰουλίου 201 7 Ὥρα 7:30 ἕως 9:30: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία. Ὥρα 20.00 ἕως 00:30: Ἱ ε ρ ά Ἀ γ ρ υ π ν ί α. Τ ετάρτ η 5 Ἰουλίου 2017 Ὥρα 7:30 ἕως 10:00: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καί Χαιρετισμοί τοῦ Ὁσίου Νικάνορος. Ἀμέσως μετά ἀναχώρηση τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ὁσίου διά τήν ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΖΑΒΟΡΔΑΣ. Παρακαλοῦμε τοὺς φιλέορτους χριστιανοὺς νὰ τιμήσουν τὴ μνήμη τοῦ Ἁγίου καί νά συμμετέχουν στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις. ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

