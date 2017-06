Ιούνιος 28th, 2017 by Σταματίνα

Οι συμβασιούχοι του Νομού Γρεβενών θέλουν να ευχαριστήσουν πρώτα τους πολίτες του Νομού Γρεβενών που με τη στάση που κράτησαν όλες τις ημέρες που υπήρχε η κατάληψη στο αμαξοστάσιο από τους συμβασιούχους του Νομού Γρεβενών, έδειξαν και αυτοί ότι συμπαραστέκονται στον αγώνα τους.

Επίσης θέλουν να ευχαριστήσουν τα μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων Α/ΘΜΙΑΣ τοπικής Αυτοδιοίκησης Ν.Γρεβωνών, τον κ. πρόεδρο Καραμήτρο Βασίλειο, την ταμία κ.Σαίτη-Ζώτου Σοφία, τον αναπληρωτή ταμία κ.Αθανασιάδη Θέμη, καθώς και την κ.Ντάγκα Παναγίωτα της Λαϊκής Συσπείρωσης για την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια στον αγώνα για τα δικαιώματα που έχουν όλοι οι εργαζόμενοι του Ν.Γρεβενών και όχι μόνο.



Σας ευχαριστούμε

Οι συμβασιούχοι Ν.Γρεβενών loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Ιούνιος 28th, 2017 at 18:31 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.