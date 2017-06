Ιούνιος 28th, 2017 by Σταματίνα

Με τρεις πολύ ωραίες εκδηλώσεις έκλεισε η φετινή χρονιά. 1η εκδήλωση

Όταν το χθες μιλάει με το σήμερα

Στο Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων την Παρασκευή 9 Ιουνίου προσκληκλημένοι της αδελφότητας Σκληβανιτών παρουσίαζοντας Χορούς από την περιοχή των Γρεβενών και Βοίου.



2η εκδήλωση

Ο χορός είναι ζωή (Έδεσσα)

Μακεδονικό αντάμωμα στην Έδεσσα στις 17 Ιουνίου με παρέλαση στους δρόμους της πόλης και κατάληξη στο γήπεδο όπου 1500 χορευτές παρουσίασαν ένα μοναδικό θέαμα.



3η εκδήλωση 3o φορκλορικό φεστιβάλ Ιωαννίνων Με τη συμμετοχή του συλλόγου Γρεβενών Πίνδος στο 3Ο φορκλορικο φεστιβάλ Ιωαννίνων που διοργάνωσε ο Χ.Ο. Ιωαννίνων το Σάββατο 24 Ιουνίου παρουσιάστηκαν ρεμπέτικοι χοροί στην παραλία της λίμνης της πόλης που είχε κατακλυστεί από πλήθος κόσμου από την πρώτη ομάδα του συλλόγου ~Πίνδος~.

Το ίδιο βράδυ συμμετείχαν χορευτικά συγκροτήματα από Κολομβία, Γεωργία, Ισπανία, Βοιωτία και Ιωάννινα.

Με την ιδιότητα του χοροδιδασκάλου θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους χορευτές για την άψογη εμφάνισή τους αλλά και του διοργανωτές του φεστιβάλ για την φιλοξενία που μας παρείχαν.

Τέλος τη συνάδελφο Νατάσα Παπαδοπούλου για την πρόσκληση και να της ευχηθώ καλή δύναμη για το επόμενο φεστιβάλ και καλό καλοκαίρι. Και στους χορευτές μας καλό καλοκαίρι ………….. Ευθύμης Πρέβεζας

Χοροδιδάσκαλος

