Ιούνιος 28th, 2017 by Σταματίνα

Την κυριακή το πρωί στις 11 στον χώρο των τεχνικών σχολών η αυτοκινιτιστική λέσχη Πτολεμαΐδας όπως κάθε χρόνο διοργάνωσε δεξιοτεχνία αυτοκινήτου με παρουσίες από την Πτολεμαΐδα, Κοζάνη, Θεσσαλονίκη , Βόλο , Αλεξανδρούπολη και άλλες πόλεις.

Η συμμετοχή των πληρωμάτων αν και ήταν πολύ ικανοποιητικοί αν και ήταν 48 τα πληρώματα παραταύτα η παρουσία του κόσμου ήταν ελάχιστη κάτι το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει τους διοργανωτές.



