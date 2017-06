Ιούνιος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η Άννα Παναγιωτοπούλου, όπως παραδέχεται σε συνέντευξη που παραχώρησε, ανήκει στην κατηγορία εκείνων που ψήφισαν τον Αλέξη Τσίπρα και το μετάνιωσαν. Μάλιστα, μιλά για τον πρωθυπουργό με σκληρές εκφράσεις, λέγοντας ότι σιχαίνεται να γράψει θεατρικό νούμερο για τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλοντας, μάλιστα, να δώσει έμφαση, το συλλαβίζει κιόλας: «Σι-χαί-νο-μαι» λέει. Στη συνέχεια αναρωτιέται: «Δεν θες να τον χαστουκίσεις; Θέλεις, γιατί σε κορόιδεψε με τον πιο άγριο τρόπο».



Το επίμαχο απόσπασμα της σύνεντευξης της ηθοποιού στη Real Life έχει ως εξής: Ερ.: Αν έγραφες ένα νούμερο για τον Αλέξη Τσίπρα, τι θα περιλάμβανες;

