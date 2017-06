Ιούνιος 27th, 2017 by Σταματίνα

Ρίχνοντας μια ματιά στο timeline των μέσων κοινωνικής δικτύωσης βλέπουμε ολοένα και περισσότερα καλλίγραμμα γυναικεία σώματα, που έχουν φορέσει τα σέξι και θηλυκά μαγιό τους και έχουν βγει για μπάνιο στις παραλίες, όπου ποζάρουν αναδεικνύοντας μερικά από τα πιο δυνατά τους σημεία, όπως οι σφιχτοί γλουτοί.



Ασφαλώς και είναι θέμα αισθητικής, γιατί ποια από όλες εμάς δεν θα ήθελε υπέροχους, γυμνασμένους και απαλλαγμένους από κάθε ίχνος κυτταρίτιδας γλουτούς, αλλά αυτοί μπορούν να χαρίσουν και ορθότερη στάση σώματος και να διώξουν έτσι τους πόνους στην πλάτη. Με την ενδυνάμωση των γλουτιαίων λοιπόν, όχι μόνο μεταμορφώνεται η εικόνα αυτού του σημείου του σώματος, αλλά βελτιώνονται και άλλες μυϊκές ομάδες. Αν δεν σας αρέσει να πηγαίνετε για τρέξιμο ή να κάνετε ασκήσεις υψηλής έντασης ή ακόμα και αεροβική άσκηση τύπου ζούμπα, τότε υπάρχει τρόπος να τους τονώσετε και μάλιστα χωρίς να ιδρώσετε. Οι συγκεκριμένες ασκήσεις πραγματοποιούνται σε ματ (στρώμα γυμναστικής) στο έδαφος και είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν εύκολα, σε οποιονδήποτε χώρο και με μοναδική απαίτηση – προϋπόθεση την καλή σας ενέργεια και την όρεξη για γυμναστική. Ασκηση Νο.1 -Γέφυρα Ξαπλώστε ανάσκελα, με τα γόνατα λυγισμένα και τα χέρια κοντά στα πλευρά σας. Σηκώστε τη λεκάνη σας, σφίγγοντας τόσο τους κοιλιακούς, όσο και τους γλουτούς. Μείνετε στη θέση αυτή για δύο λεπτά. Κατεβάστε τη λεκάνη σας αργά στην αρχική θέση και κάντε 3 σετ των 15 επαναλήψεων.



Ασκηση Νο.2 -Γέφυρα στο ένα πόδι Ξαπλώστε ανάσκελα, με τα γόνατα λυγισμένα και τα χέρια κοντά στα πλευρά σας. Σηκώστε το ένα πόδι ψηλά και ανεβάστε πάλι τη λεκάνη, στηριζόμενοι μόνο στο άλλο πόδι, που πατάει στο έδαφος. Μείνετε στη θέση αυτή για δύο λεπτά. Κατεβάστε τη λεκάνη σας αργά στην αρχική θέση και κάντε 3 σετ των 15 επαναλήψεων. Ασκηση Νο.3 -Σούπερμαν Ξαπλώστε στο στρώμα γυμναστικής μπρούμυτα με τα πόδια ανοιχτά στο άνοιγμα των ώμων και τα χέρια τεντωμένα πάνω από το κεφάλι, με τις παλάμες γυρισμένες προς τα κάτω, ώστε να κοιτάζουν το έδαφος. Ανασηκώστε τα χέρια και τα πόδια από το έδαφος. Κουνήστε τα χέρια σας προς τα επάνω δέκα φορές και έπειτα χαμηλώστε για να επανέλθετε στην αρχική θέση. Κάντε τρία σετ των 10 επαναλήψεων. Ασκηση Νο.4 -Αρσεις ποδιών Στηρίξτε τα χέρια και τα πόδια σας στο στρώμα κ σηκώστε το ένα πόδι σε ορθή γωνία. Το πέλμα πρέπει να είναι flex, σαν να προσπαθεί να πατήσει το ταβάνι. Σπρώξτε το πέλμα προς τα επάνω κάνοντας δέκα επαναλήψεις. Κατεβάστε αργά το πόδι σας στην αρχική θέση. Κάντε τρία σετ. Ασκηση Νο.5 -Lying Hamstring Curl Για την άσκηση αυτή θα χρειαστείτε μια μεγάλη fitness ball όπως αυτές που χρησιμοποιούνται στα μαθήματα pilates και το στρώμα σας. Βάλτε την μπάλα κοντά στα πέλματα σας και αφού ξαπλώσετε ανάσκελα στο στρώμα, στηρίξτε τα πόδια σας σε αυτήν, ανασηκώνοντας τον κορμό σας. Κρατήστε τα χέρια στο άνοιγμα των ώμων σας και πάντοτε στο έδαφος. Φέρτε την μπάλα κοντά στο σώμα σας με τη βοήθεια των πελμάτων σφίγγοντας τους γλουτούς σας και απομακρύνετε. Επαναλάβετε την άσκηση 15 φορές, ανά σετ (εκτελέστε τρία στο σύνολο). Ασκηση Νο.6 -Αρσεις ποδιών επάνω σε μπάλα Για την άσκηση αυτή θα πρέπει το σώμα σας να βρίσκεται στη θέση «σανίδα». Στηρίξτε τα χέρια σας στο στρώμα γυμναστικής και τα πόδια σας επάνω στην μπάλα έχοντας τον κορμό σας τεντωμένο. Σηκώστε το ένα από τα πόδια σας ψηλά, με το πέλμα σε flex. Κάντε την άρση 15 φορές και αλλάξτε πόδι. Κάντε τρία σετ σε κάθε πόδι. bovary loading…

