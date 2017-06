Ιούνιος 27th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Για την πόλη του Μεσολογγίου, ξεκίνησε το πρωί, η ομάδα παίδων του Κεραυνού Αγίου Γεωργίου,

συμμετέχοντας στην τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων Ελλάδας.













Στην camera του Grevena TV, μίλησε ο Πρόεδρος της ομάδας Γιώργος Δρόσος:





Νωρίτερα μίλησε και στον Star-fm: http://www.star-fm.gr/wp-content/uploads/2017/06/STAR-FM-DROSSSOS-.mp3 Οι ομάδες που έχουν φτάσει στο Final 6 είναι ο Κεραυνός Αγ. Γεωργίου, ο ΠΑΟΚ, ο Δούκας, ο Ίκαρος Καλλιθέας, ο Κύδων Χανίων και ο Προμηθέας Πάτρας. Το πρόγραμμα της τελικής φάσης είναι: Τετάρτη 28 Ιουνίου 16.00 Ίκαρος Κ.-Δούκας 18.00 Προμηθέας Π.-Κύδων 19.30 Τελετή Έναρξης 20.00 Κεραυνός Αγ. Γεωργίου-ΠΑΟΚ Πέμπτη 29 Ιουνίου 16.00 Ίκαρος Κ.-Προμηθέας Π. 18.00 Δούκας-Κεραυνός Αγ. Γεωργίου 20.00 ΠΑΟΚ-Κύδων



Παρασκευή 30 Ιουνίου 15.00 Κεραυνός Αγ. Γεωργίου-Ίκαρος Κ. 17.00 Προμηθέας Π.-ΠΑΟΚ 19.00 Κύδων-Δούκας Σάββατο 1 Ιουλίου 14.00 Προμηθέας Π.-Κεραυνός Αγ. Γεωργίου 16.00 Δούκας-ΠΑΟΚ 18.00 Ίκαρος Κ.-Κύδων Κυριακή 2 Ιουλίου 09.30 Δούκας-Προμηθέας Π. 11.30 Κύδων-Κεραυνός Αγ. Γεωργίου 13.30 ΠΑΟΚ-Ίκαρος Κ. 15.00 Τελετή Λήξης Star-fm.gr: Καλή επιτυχία. Μπείτε στο παρκέ και διασκεδάστε. Ηδη μας κάνατε περίφανους.

This entry was posted on Τρίτη, Ιούνιος 27th, 2017 at 23:06 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΓΡΕΒΕΝΑ, ΜΠΑΣΚΕΤ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.