Ιούνιος 27th, 2017 by Σταματίνα

Είναι μια πρωτόγνωρη και ιδιαίτερη κατάσταση τόσο για εσάς, όσο και για το παιδί, όμως όλα πρέπει να γίνουν σωστά. Πάμε να δούμε τι πρέπει να γνωρίζετε για τις πρώτες διακοπές του παιδιού χωρίς τη δική σας παρουσία: Πριν αποφασίσετε για πρώτη φορά στα χρονικά να κάνετε διακοπές ξεχωριστά από το παιδί σας, το πλέον πιθανό είναι να μπείτε σε μεγάλο δίλημμα για το κατά πόσο είναι σε κατάλληλη ηλικία για κάτι τέτοιο, αν θα είναι ασφαλές, ακόμα κι αν είσαστε καλοί γονείς! Μη σας πιάνει πανικός και αξιολογήστε αντικειμενικά τα δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη ακόμα κι αν πρόκειται να μείνει το παιδί με τους παππούδες ή σε κατασκήνωση.



Να είσαστε προετοιμασμένοι ότι το παιδί μπορεί να αντιδράσει άσχημα με την προοπτική του αποχωρισμού, αν δεν έχει προηγηθεί έγκαιρα ψυχολογική προετοιμασία του. Σε αυτή την περίπτωση, ίσως θα ήταν καλή ιδέα να αναβάλετε τις διακοπές ξεχωριστά και να γίνουν όταν το μικρό σας θα μπορεί να διαχειριστεί τον αποχωρισμό. Σε γενικές γραμμές, αποφύγετε να κάνετε ξεχωριστές διακοπές όταν το παιδί μέχρι 4-5 ετών. Θα πρέπει να είναι τουλάχιστον σε νηπιακή ηλικία για να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο ορθολογικά και με ασφάλεια. Αν πρόκειται να μείνει με τον παππού και τη γιαγιά και ακόμα περισσότερο όταν πρόκειται για κατασκήνωση, είναι επιτακτική ανάγκη να γνωρίζει εκ των προτέρων τι περίπου θα περιλαμβάνει η καθημερινότητά του, καθώς και ότι μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας όποτε είναι εφικτό. Σε κάθε περίπτωση, οι διακοπές του παιδιού χωρίς την παρουσία σας, ιδιαίτερα αν είναι η πρώτη φορά, θα πρέπει να είναι ολιγοήμερες. Το πού θα περάσει τις διακοπές του το παιδί θα πρέπει να προκύψει έπειτα από σχετική κουβέντα μαζί του. Δεν είπαμε να αποφασίσει το παιδί, όμως ούτε κι εσείς χωρίς να δώσει τη συγκατάθεσή του.



Δώστε στο παιδί να καταλάβει ότι δε θέλετε-φυσικά-να το ξεφορτωθείτε επειδή δεν το αγαπάτε ή ότι το εγκαταλείπετε, αλλά είναι καλό για εκείνο να ζήσει μια ξεχωριστή εμπειρία, κατά πολύ διαφορετική σε σχέση με το να πήγαινε μαζί σας διακοπές. Τέλος, αν σε κάποια από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες μαζί του διαπιστώσετε ότι έχει βαρεθεί ή δεν περνάει καλά και είναι ανένδοτο ότι θέλει να τελειώσουν πρόωρα οι διακοπές του, δρομολογήστε την επιστροφή του σπίτι. newsbeast loading…

This entry was posted on Τρίτη, Ιούνιος 27th, 2017 at 13:57 and is filed under ΠΑΙΔΙ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.