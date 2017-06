Ιούνιος 27th, 2017 by Σταματίνα

Οι καλοκαιρινές μας εξορμήσεις στις κοντινές παραλίες της πόλης έχουν ήδη γίνει η αγαπημένη μας συνήθεια τα Σαββατοκύριακα και στόχος μας φυσικά είναι όχι μόνο να δροσιστούμε για να αντιμετωπίσουμε τον καύσωνα, αλλά και να αποκτήσουμε εξωτικό μαύρισμα που θα κερδίσει τις εντυπώσεις.



Παρόλα αυτά, δεν θα πρέπει ποτέ να αγνοούμε την επίδραση που έχει η πολύωρη έκθεση στον ήλιο στο δέρμα μας. Ακόμα κι αν έχουμε φορέσει τα κατάλληλα προϊόντα προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία, υπάρχει περίπτωση αυτό να έχει «καεί» και έτσι τα πρώτα συμπτώματα της κατάστασης του να κάνουν την εμφάνιση τους λίγες ημέρες αργότερα. Μια από τις πιο σοβαρές ενδείξεις ότι το δέρμα μας έχει πάθει ζημιά είναι και το ξεφλούδισμα, που συμβαίνει ακόμα περισσότερο όταν υπάρχει ευαισθησία. Μπορεί πράγματι να είναι αναπόφευκτο κάποιες φορές, ωστόσο υπάρχουν τρόποι για να το προλάβετε ή να το περιορίσετε και σας τους προτείνουμε παρακάτω. Κάντε απολέπιση Ισως πιστεύετε ότι κάνοντας απολέπιση θα χάσετε το ομοιόμορφο μαύρισμα σας, ωστόσο αυτή η περιποίηση είναι απαραίτητη για το δέρμα σας, καθώς μόνο έτσι θα διώξετε τα νεκρά κύτταρα και θα δώσετε στο δέρμα σας την ευκαιρία να αποκαταστήσει τις ζημιές που έχει υποστεί. Προτιμήστε ένα σκραμπ με λάδι για να το ενυδατώσετε και περιοριστείτε σε απαλές κυκλικές κινήσεις. Φροντίστε την ενυδάτωση «από μέσα» Δεν αρκεί μόνο μια κρέμα για να κάνει το δέρμα σας λαμπερό και νεανικό. Η κατανάλωση νερού είναι βασική προϋπόθεση, αν επιθυμείτε να το διατηρήσετε υγιές. Πιείτε τουλάχιστον οκτώ με δέκα ποτήρια νερού ημερησίως, καταναλώστε φρούτα και λαχανικά. Προτιμήστε το κρύο ντους Είναι μια καλή λύση στην περίπτωση που πιστεύετε ότι έχετε καθίσει περισσότερες από τις επιτρεπόμενες ώρες κάτω από τον ήλιο και ότι κάτι δεν πάει και τόσο καλά με το δέρμα σας. Προτιμήστε το δροσερό ή κρύο νερό και μην τρίβετε το δέρμα σας με σκληρό σφουγγάρι. Εφαρμόστε ενυδατική κρέμα Είναι έτσι κι αλλιώς ένα must προϊόν για όλο το χρόνο, αλλά πόσο μάλλον το καλοκαίρι η ενυδατική κρέμα ή ακόμα και τα ενυδατικά έλαια αποτελούν σύμμαχο της ομορφιάς σας. Αφού βγείτε από το μπάνιο και αφού σκουπίσετε το δέρμα σας με ταμποναριστές κινήσεις, απλώστε το ενυδατικό προϊόν για να το προφυλάξετε. bovary loading…

