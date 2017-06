Ιούνιος 27th, 2017 by Σταματίνα

Τις «έξυπνες» συσκευές φαίνεται ότι έχουν βάλει στο στόχαστρό τους κυβερνο-εγκληματίες, αφού είναι μεγάλος ο αριθμός των εκδόσεων κακόβουλου λογισμικού που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για την παράνομη πρόσβαση στα συστήματα των εν λόγω συσκευών.



Αυτό είναι το πόρισμα έκθεσης που δημοσιοποίησαν πρόσφατα ερευνητές της εταιρείας ασφαλείας Kaspersky Lab. Συγκεκριμένα, τα περιστατικά επίθεσης από κακόβουλο λογισμικό σε έξυπνες συσκευές έχουν υπερβεί τα 7.000, ενώ τα μισά σχεδόν από αυτά έχουν σημειωθεί μέσα στο τρέχον έτος. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, εξαιτίας της ανάπτυξης του Internet of Things (δίκτυο έξυπνων συσκευών που επικοινωνούν μεταξύ τους) οι κυβερνο-εγκληματίες έχουν βρει ένα νέο ελκυστικό στόχο. Με το κατάλληλο κακόβουλο λογισμικό μπορούν να παραβιάσουν τα συστήματα συσκευών IoT, με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να κατασκοπεύσουν ή ακόμα και να εκβιάσουν τα θύματά τους. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, οι ερευνητές της Kaspersky Lab ανακάλυψαν ότι το 63% των επιθέσεων είχαν στόχο συσκευές εγγραφής βίντεο ή κάμερες υπολογιστών, ενώ μόλις το 20% αφορούσε σε παραβιάσεις συστημάτων συσκευών δικτύου. Ανάμεσα στις χώρες στις οποίες έχουν σημειωθεί τα μεγαλύτερα ποσοστά επιθέσεων βρίσκονται οι Κίνα, Βιετνάμ, Ρωσία, Βραζιλία, Τουρκία και Ταϊβάν.



Όπως αναφέρεται στην έκθεση, ο κύριος λόγος για την άνοδο των επιθέσεων σε «έξυπνες» συσκευές είναι επειδή οι περισσότερες από αυτές δεν είναι εξοπλισμένες με οποιαδήποτε λύση ασφαλείας, ενώ οι κατασκευαστές τους παραλείπουν να διαθέσουν ενημερώσεις που θα τις προστάτευαν. Όπως καταλήγουν στην έκθεσή τους οι ερευνητές της Kaspersky Lab, υπάρχουν τουλάχιστον 6 δισεκατομμύρια «έξυπνες» συσκευές ανά τον κόσμο, γεγονός που παρέχει στους κυβερνο-εγκληματίες πληθώρα ευκαιριών και επιλογών για τις επιθέσεις τους, ενώ από αυτό μόνοι χαμένοι φαίνεται ότι είναι οι χρήστες. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

