Ιούνιος 27th, 2017 by Σταματίνα

Καταπολεμήστε τη μυρωδιά του ψαριού από το μαχαίρι με ένα κερί.



Η μυρωδιά του ψαριού ή του σκόρδου εξαφανίζεται από ένα μαχαίρι αν περάσετε τη λάμα από τη φλόγα ενός κεριού. Οι λεκέδες στα μαχαίρια, ιδίως αν είναι φρέσκοι εξαφανίζονται αν τα τρίψετε καλά με λεμόνι.



