Ιούνιος 27th, 2017 by Σταματίνα

Συνήθως χρησιμοποιούμε χλωρίνη για τα λευκά ρούχα με επίμονους λεκέδες ή για να γίνουν κατάλευκα. Τι γίνεται όμως με την μυρωδιά που αφήνει αυτή;



Για να αφαιρέσετε τη μυρωδιά της χλωρίνης από τα ρούχα βάλτε στο τελευταίο ξέβγαλμα μια κουταλιά οξυζενέ για κάθε λίτρο νερού.



