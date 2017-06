Ιούνιος 27th, 2017 by Σταματίνα

Η ειδικός, Μαριάννα Βλάχου, προτείνει κάποια βότανα που μπορούν να συμβάλλουν στην προσπάθειά σας να χάσετε βάρος, τώρα που οι διακοπές πλησιάζουν… απειλητικά. Στην προσπάθειά σας για απώλεια βάρους πιθανώς να βοηθηθείτε από κάποια βότανα. Πρέπει να τονίσουμε ότι αν περιμένετε να αδυνατίσετε μόνο με τα βότανα θα χάσετε το χρόνο σας. Οριακά και σε κάποιες λεπτομέρειες ίσως βοηθήσουν, πάντα στο πλαίσιο ενός καλού και ισορροπημένου προγράμματος διατροφής.



Φυτολάκα

Όνομα: Phytolacca decandra

Συστατικά : Τριτερπενοειδείς σαπωνίνες (αντιφκεγμονώδης δράση), λεκτίνες, πρωτεΐνες, ρητίνη.

Δράση: λιποδιαλυτικό, διουρητικό

Άλλες δράσεις: λοιμώξεις αναπνευστικής οδού, αμυγδαλίτιδα, λοιμώξεις και πόνοι ωοθηκών και όρχεων, αποβολή άχρηστων ουσιών (λυμφατικό).

Ως κατάπλασμα ή αλοιφή: ακμή. μυκητιάσεις, ψώρα

Λήψη: έγχυμα (μικρή ποσότητα σε βραστό νερό), δισκίο

Παρατηρήσεις: τοξικό σε πολύ μεγάλες δόσεις, να μην χρησιμοποιείται από εγκύους Αψιθιά

Όνομα: Αρτεμησία το αψίνθιον

Συστατικά: Πτητικό έλαιο που περιέχει σεσκιτερπενικές λακτόνες, φλαβονοειδή, φαινολικά οξέα, λιγνάνες

Δράση: επιτάχυνση μεταβολισμού υδατανθράκων και γενικά διεγερτικό του πεπτικού

Άλλες δράσεις: καταπολεμά τα «σκουληκάκια» του εντέρου, ήπιο αντικαταθλιπτικό, καταπραϋντικό πόνων στομάχου, αντιφλεγμονώδες

Λήψη: έγχυμα (1 κουτ. σε ένα ποτήρι βραστό νερό)

Παρατηρήσεις : πικρό Φραγκοστάφυλο

Συστατικά: Πτητικό έλαιο, ταννίνες, βιταμίνη C

Δράση: διουρητικό

Άλλες δράσεις: λειτουργία επινεφριδίων, λοιμώξεις

Λήψη: χυμός



Σέλινο

Συστατικά: Πτητικό έλαιο, λιμονένιο, κουμαρίνες, φουρανοκουμαρίνες, φλαβονοειδη

Δράση: διουρητικό (οι σπόροι)

Άλλες δράσεις: αντιρευματικό, αντισηπτικό ουροποιητικού, μειώνει την πίεση αίματος, αντισπασμωδικό

Λήψη: σπόροι (έγχυμα), μίσχος, φύλλα, χυμός Λουίζα

Όνομα: Αλοϋσία η τρίφυλλος

Συστατικά: Φλαβονοειδή, ταννίνες, πτητικό έλαιο

Δράση: αντιμετώπιση τυμπανισμού κι αερίων (την ίδια δράση έχει το έγχυμα γλυκάνισου)

Άλλες δράσεις: ηρεμιστικό, χωνευτικό, ήπιο αντικαταθλιπτικό

Λήψη: έγχυμα (1 κουτ. σε ένα βραστό νερό, έως 5 ποτήρια την ημέρα) clickatlife loading…

