Ιούνιος 27th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σύμφωνα με τα στοιχεία νέας δημοσκόπησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τον ΣΚΑΪ, διευρύνεται η διαφορά ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Σημειώνεται πως η δημοσκόπηση έλαβε χώρα το διάστημα 21-23 Ιουνίου, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με τους Ευρωπαίους εταίρους και την συμφωνία για την εκταμίευση της δόσης των 8,5 δις ευρώ. Αναλυτικά σύμφωνα με το ΠΑΜΑΚ η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 33% παρουσιάζοντας άνοδο 0,5% συγκριτικά με την προηγούμενη δημοσκόπηση η οποία έλαβε χώρα στις 24-26 Μαΐου. Στον αντίποδα το κυβερνών κόμμα εμφανίζει πτώση 1,5% περνώντας στο 15% από 16,5%. Τρίτο κόμμα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι το Κομουνιστικό Κόμμα Ελλάδος το οποίο διατηρεί το ποσοστό του στο 7,5%. Η Χ.Α συγκεντρώνει 7% (από 7,5%) και η Δημοκρατική Συμπαράταξη 6% (από 5,5%). Εκτός κοινοβουλίου σύμφωνα με την δημοσκόπηση, φαίνεται πως μένουν η Ένωση Κεντρώων με 2,5%, το Ποτάμι με 2%, οι ΑΝΕΛ με 2%, η Λαϊκή Ενότητα με 1,5%, ο ΑΝΤΑΡΣΥΑ με 1,5% και η Πλεύση Ελευθερίας με 1%.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση του ΠΑΜΑΚ, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με πολύ μεγάλη διαφορά και στην παράσταση νίκης, συγκεντρώνοντας 69,5% με τον ΣΥΡΙΖΑ να έπεται με 10,5%. Διαβάστε αναλυτικά την δημοσκόπηση του ΠΑΜΑΚ



