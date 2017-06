Ιούνιος 27th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με την προσωπική παρουσία του Δημάρχου Γρεβενών Γιώργου Δασταμάνη άνοιξε σήμερα το μεσημέρι η πύλη του αμαξοστασίου του Δήμου το οποίο ήταν αποκλεισμένο από συμβασιούχους που διεκδικούσαν τη μονιμοποίηση τους.



Ο Δήμαρχος μαζί με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος Ζήση Κιάκα ζήτησαν και πέτυχαν την απομάκρυνση των συμβασιούχων από το σημείο και μόνιμοι υπάλληλοι που δεν απεργούν έβγαλαν έξω από το αμαξοστάσιο τα απορριμματοφόρα που ήταν ακινητοποιημένα εδώ και επτά συνεχόμενες ημέρες.



Σε κοντινή απόσταση από το σημείο των «διαπραγματεύσεων» βρισκόταν μικρή δύναμη της αστυνομίας που παρακολουθούσε διακριτικά τα γεγονότα χωρίς να χρειαστεί τελικά η επέμβαση της αφού όπως φαίνεται επικράτησε τελικά η λογική . Όπως φαίνεται λοιπόν από αύριο ξεκινά κανονικά από το μόνιμο προσωπικό του Δήμου η αποκομιδή των απορριμμάτων στην πόλη και τους οικισμούς του Δήμου Γρεβενών . ΑΕΤΟΣ

This entry was posted on Τρίτη, Ιούνιος 27th, 2017 at 23:33 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.