Ιούνιος 27th, 2017 by Σταματίνα

Γυμνάζεστε, έχετε κόψει το ψωμί, έχετε μειώσει τα λιπαρά, τρώτε περισσότερα λαχανικά και φρούτα και κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να δείτε το νούμερο της ζυγαριάς να κατεβαίνει. Τι είναι αυτό μπορεί να αναχαιτίσει την προσπάθεια σας να χάσετε βάρος και, μάλιστα, τη στιγμή που νιώθετε ότι κάνετε τα πάντα σωστά;



Μπορώ να το πω με σιγουριά. Όταν κάνω δίατα δεν περνάω καλά. Από τη στιγμή, που η ποσότητα και η συχνότητα του φαγητού μειώνεται και δεν μπορώ να φάω ο,τι μου κατέβει χωρίς καμία δεύτερη σκέψη, όχι, η ζωή δεν είναι ακριβώς ωραία.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, για ένα περίεργο λόγο, την ίδια περίοδο, οι συνάδελφοι στο γραφείο (ακόμα και οι πιο πιστοί του σπιτικού τάπερ) θέλουν να παραγγέλνουν πιο συχνά μπέργκερ και το σούπερ μάρκετ έχει τις πιο φανταστικές προσφορές στις σοκολάτες και στις κατεψυγμένες πίτσες (τις λατρεύω) και -το χειρότερο;- οι προσκλήσεις για φαγητό και ποτό αυξάνονται δραματικά. Παρά την εσωτερική τραγωδία που βιώνω, σε γενικές γραμμές είμαι σωστή και καταφέρνω να συγκρατώ τη λιχούδω που κρύβω μέσα μου. Ωστόσο, επειδή η ζωή γύρω μου συνεχίζεται και οι φίλοι να μού προτείνουν εξόδους σε εστιατόρια και μπαρ, καταλήγω να λέω «όχι» σε κάθε λαχταριστή πρόσκληση λέγοντας συνεχώς «Αχ συγγνώμη, δεν μπορώ να φάω/πιω…» το τάδε και το δείνα σαν χαλασμένο κασετόφωνο. Φυσικά, μετά από λίγες ημέρες (αν όχι ώρες) οι αντοχές μου εξαντλούνται και επιστρέφω με πάθος στο βαζάκι με την πραλίνα που κάποτε αποφασιστικά τοποθέτησα σε κάποιο ψηλό ράφι για να μη το φτάνω.



Έρευνα του Πανεπιστημίου του Χιούστον ισχυρίζεται ότι η τάση μας να χρησιμοποιούμε τη φράση «δεν μπορώ» όταν κάνουμε δίαιτα, μπορεί να εμποδίσει την προσπάθεια μας να δείξουμε αυτοσυγκράτηση και να μείνουμε σταθερές σε ένα υγιεινό πρόγραμμα διατροφής. Όπως υποστηρίζουν οι ερευνητές, το σωστό δεν είναι να λέμε «Δεν μπορώ να το φάω το τάδε», αλλα «Δεν τρώω το….». Σύμφωνα με τα ευρήματα τους και μιλώντας πάντα σε επίπεδο αυτοελέγχου, είναι 3 φορές πιο αποτελεσματικό να πούμε ένα απλό «όχι», από το να χρησιμοποιήσουμε και τη φράση «Δεν μπορώ».

Συμφωνα με την life coach, Marie Forelo, αυτό συμβαίνει επειδή η φράση «Δεν μπορώ» μάς αποδυναμώνει και μάς κάνει να αισθανόμαστε ότι η άρνηση δεν είναι δική μας επιλογή, αλλά κάτι που πρέπει απλώς να ακολουθήσουμε επειδή μάς το επέβαλε κάποιος άλλος. Αντιθέτως, το απλό «Δεν τρώω το τάδε» το οποίο μας κάνει πιο αποφασιστικούς και δίνει την εντύπωση ότι έχουμε εμείς τον έλεγχο. Αυτό δεν ισχύει μόνο για περιπτώσεις δίαιτας, αλλά γενικότερα για τις περιπτώσεις που προσπαθούμε να «κόψουμε» κάτι. Είτε αυτό είναι λέγεται ντελίβερι στις 12 το βράδυ, είτε τσιγάρο, είναι προτιμότερο ένα αποφασιστικό «Δεν κάνω αυτό» από ότι ένα πιο αδύναμο (και σχεδόν άβουλο) «Δεν μπορώ να κάνω αυτό». bovary loading…

This entry was posted on Τρίτη, Ιούνιος 27th, 2017 at 21:03 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.