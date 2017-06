Ιούνιος 27th, 2017 by Σταματίνα

Ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός Rosneft αγόρασε το 30% του αιγυπτιακού κοιτάσματος Zohr, εντός της αιγυπτιακής ΑΟΖ, αλλάζοντας όλες τις ισορροπίες στην αγορά ενέργειας και στο παιχνίδι στην Α.Μεσόγειο! Αρκεί να σημειώσουμε ότι 30% του αιγυπτιακού Zohr κρύβει διπλάσια ποσότητα φυσικού αερίου από το ισραηλινά Ταμάρ, Λεβιάθαν και το κυπριακό κοίτασμα Αφροδίτη, μαζί, τα οποία άλλαξαν την αγορά ενέργειας στην Μ.Ανατολή! Το Zohr θεωρείται από ένα τα 10 μεγαλύτερα στον κόσμο και ενώ όλοι πίστευαν ότι επειδή η αρχική ανακάλυψη στο κοίτασμα έγινε από την ιταλική ENI πριν από δυο χρόνια (οι Ιταλοί λένε ότι «Ισως είναι το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου του κόσμου») ότι την εκμετάλλευσή του θα την είχε αποκλειστικά η ΕΝΙ, αλλά κάτι τέτοιο δεν συνέβη.



Γιατί; Για πολλούς λόγους: Πρώτον γιατί η Αίγυπτος θέλει την Ρωσία στο παιχνίδι των αγωγών αφού ης έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη απ’ότι στις ΗΠΑ, δεύτερον γιατί η ΕΝΙ είναι συνεταίρος της Ρωσίας (τόσο της Cazprom, όσο και της Rosneft σε διάφορα project με κορυφαίο αυτό του αγωγού Greek-Turkish Stream) και τρίτον γιατί θέλουν τον ρωσικό Στόλο της Α.Μεσογείου στο πλευρό τους. Η απόφαση του προέδρου της Αιγύπτου, αλ Σίσι, για την πώληση του 30% του αιγυπτιακού κοιτάσματος στη ρωσική Rosneft, έγινε με πολύ έξυπνο τρόπο αφού «έβαλε μπροστά» τους Ιταλούς για να μη διαταράξει τις λεπτές ισορροπίες με της ΗΠΑ. Το κοίτασμα περιέχει περίπου 30 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου (αντιστοιχούν σε 5,5 δισ. βαρέλια πετρελαίου) και καλύπτει μια περιοχή περίπου 100 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Το γεγονός ότι βρίσκεται σχετικά κοντά στις μεσογειακές ακτές της Αιγύπτου, περίπου 150 χιλιόμετρα, ότι η ποιότητα του φυσικού αερίου είναι πολύ καλή και ότι στην περιοχή υπάρχει ήδη η υποδομή για την επεξεργασία και μεταφορά του φυσικού αερίου μειώνει το κόστος παραγωγής καθιστώντας το ακόμη πιο επικερδές. Στο Ισραήλ έτσι ή αλλιώς η Ρωσία είναι μέσα: Η Gazprom έχει τα δικαιώματα εμπορικής εκμετάλλευσης και διανομής του μεγαλύτερου μέρους του ισραηλινού φυσικού αερίου! Η ρωσική εμπλοκή στην αξιοποίηση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην περιοχή (μέσω της Qatar Petroleum και της ΕΝΙ οι Ρώσοι θα ελέγξουν και τα κυπριακά κοιτάσματα) έχει πλέον τον χαρακτηριστικό του «τσουνάμι»: Μόνο τυχαία δεν είναι άλλωστε και η αγορά από την θυγατρική της Rosneft της ελληνικής Jet Oil. Η εταιρεία θα χρησιμοποιηθεί ως όχημα όχι μόνο λιανικής πώλησης, βενζίνης, πετρελαίου, φυσικού αερίου κλπ. αλλά φιλοδοξεί να ελέγξει μεγάλο μέρος της ελληνικής και βαλκανικής αγοράς καυσίμων!



Αλλωστε ο αγωγός Greek-Turkish Stream δείχνει πάνω απ’όλα, ποιος κάνει κουμάντο: Μέσα σε μόλις 3,5 χρόνια απο τα γεγονότα στην Ουκρανία και την απόφαση της Ρωσίας να «σβήσει» από τον ενεργειακό χάρτη το φιλοναζιστικό καθεστώς του Κιέβου, έκαναν αυτό που είχαν πει: Προοδευτικά μέχρι το 2020 οι αγωγοί της Ουκρανιας θα στερέψουν από φυσικό αέριο, θα λαμβάνει μόνο αυτό που αγοράζει και πλέον ο Greeke-Turkish Stream θα αντικαταστήσει αυτό που έπρεπε να είχε γίνει από το 2011 με τον South Stream. Οι δύο ρωσικές εταιρείες,Gazprom και Rosneft, με τεράστια κεφάλαια στην διάθεσή τους και με την ένοπλη ισχύ του ρωσικού κράτους ως ‘back up», υλοποιούν τον ενεργειακό σχεδιασμό ενός παίκτη όλες οι ελληνικές πολιτικές ηγεσίες μετά από αυτή του Κώστα Καραμανλή, «του γύρισαν την πλάτη»: Του Β.Πούτιν… pronews loading…

