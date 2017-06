Ιούνιος 27th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Χάνουν την απαλλαγή κατά 50% ή 100% από τον ΕΝΦΙΑ εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι. Και αυτό επειδή και φέτος η ΑΑΔΕ θα συνυπολογίσει στα εισοδήματα και έκτακτα έσοδα, όπως αποζημιώσεις απολύσεων ή ποσά κοινωνικών παροχών. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, όπως αναφέρει ο «Ελεύθερος Τύπος», κατά την έκδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του ΕΝΦΙΑ για το 2017 θα συμπεριλάβουν και φέτος στο συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάθε φορολογούμενου, το οποίο θα λαμβάνεται υπόψη για να διαπιστωθεί εάν αυτός είναι δικαιούχος μερικής ή ολικής απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ, ακόμη και εισοδήματα τα οποία είναι έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα όπως οι αποζημιώσεις απολύσεων. Επίσης θα συμπεριλάβει και ποσά κοινωνικών παροχών τα οποία δεν φορολογούνται και δεν υπόκεινται καν σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όπως είναι τα επιδόματα στήριξης τέκνων, τα ειδικά επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων, οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία ολικά τυφλών και κινητικά αναπήρων σε ποσοστό άνω του 80%.

Στο συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάθε φορολογούμενου που θα ληφθεί υπόψη για να διαπιστωθεί εάν δικαιούται ή όχι την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ θα συνυπολογστούν επίσης τα επιδόματα ανεργίας, το ΕΚΑΣ και τα προνοιακά επιδόματα των αναπήρων. Όλα αυτά τα ποσά θα προστίθενται στα λοιπά -δηλωθέντα για το 2016- εισοδήματα των φορολογουμένων τα οποία υπόκεινται κανονικά σε φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς, δηλαδή στους μισθούς, τις συντάξεις, τα ενοίκια, τα κέρδη από επιχειρήσεις, τους τόκους καταθέσεων κ.λπ. Στη συνέχεια, σε πάρα πολλές περιπτώσεις θα προστίθεται στο άθροισμα που θα έχει προκύψει και τυχόν επιπλέον διαφορά εισοδήματος λόγω υψηλών τεκμηρίων διαβίωσης.

Έτσι, στις περισσότερες περιπτώσεις φτωχών οικογενειών τα συνολικά ποσά «καθαρού ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος» ξεπερνούν τα σχετικά χαμηλά όρια ετήσιου οικογενειακού επιδόματος που έχουν τεθεί ως προϋποθέσεις για τη χορήγηση των απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της χώρας. iefimerida

