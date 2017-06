Ιούνιος 27th, 2017 by Σταματίνα

Οξεία κριτική με σκληρούς χαρακτηρισμούς άσκησε η επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Φώφη Γεννηματά από την Καλαμάτα εξηγώντας γιατί απέρριψε την πρόταση του πρωθυπουργού για διάλογο και συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων.



«Επεσήμανα στη συνάντησή μου με τον κ.Τσίπρα, ότι αφού μας έβαλε τη θηλιά στο λαιμό, συνεχίζει να πουλάει ψεύτικες ελπίδες. Από όλη την Ελλάδα μου έρχονται μηνύματα. «Καλά του τα πες». Δεν έκανα τίποτε περισσότερο από το να μεταφέρω το κοινό αίσθημα», είπε η κ. Γεννηματά προσθέτοντας ότι «ο κ. Τσίπρας πρόδωσε τους προοδευτικούς πολίτες που τον εμπιστεύθηκαν», ενώ στη συνέχεια τόνισε: «Τώρα που χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια του, εμφανίζεται υποδυόμενος την ‘κυβερνώσα Αριστερά», καλώντας μάλιστα με πατερναλιστικό ύφος σε δήθεν προοδευτικά μέτωπα. Πρόκειται για μια ακόμα επίδειξη πολιτικού κυνισμού, για τον ίδιο και το ετερόκλητο μόρφωμα νομής της εξουσίας». Σύμφωνα με την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ο Αλέξης Τσίπρας: Αλυσοδένει τη χώρα σε πολύχρονη επιτροπεία και διαρκή λιτότητα, με παράλληλη εκχώρηση του εθνικού πλούτου για 99 χρόνια.

Συνυπάρχει αρμονικά με τον ακροδεξιό κυβερνητικό εταίρο που καμαρώνει για τη ρατσιστική ιδεολογία του και για τις αλαζονικές και ωμές παρεμβάσεις του στη δικαιοσύνη.

Συγκαλύπτει πεισματικά τις ευθύνες της διακυβέρνησης 2004-2009 για την κρίση και χρησιμοποιεί γνωστά και «μη εξαιρετέα» στελέχη της για κομματικό έλεγχο στον «σκληρό πυρήνα» του κράτους.

Διχάζει τους Έλληνες, υπονομεύει τους θεσμούς, επιστρέφει στις καταδικασμένες πολιτικές των πελατειακών σχέσεων και επιχειρεί να επιβάλει σύστημα διαπλοκής στα ΜΜΕ. «Ας μην ματαιοπονεί λοιπόν. Δεν βρισκόμαστε στην χώρα των λωτοφάγων. Θα ηττηθούν στις εκλογές με εκκωφαντικό τρόπο», συμπλήρωσε η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.



Η Φώφη Γεννηματά ζήτησε με τη στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ την καθοριστική ενίσχυση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης γιατί «η ήττα των ΣΥΡΙΖΑ /ΑΝΕΛ δεν πρέπει να αποτελέσει ήττα ούτε των ιδεών και αξιών της αριστεράς, αλλά ούτε να αφήσει ζωτικό χώρο για συντηρητική παλινόρθωση». «Το σημερινό αποτυχημένο μοντέλο των αδύναμων κυβερνήσεων συνεργασίας δεν μας αφορά γιατί δεν μπορεί να δώσει λύση στη χώρα και προοπτική πραγματικής ελπίδας στους πολίτες», κατέληξε η επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. iefimerida loading…

